Вогонь і адреналін. 8 найкращих FPS-ігор для видовищних перестрілок

Doom Eternal

На відміну від багатьох сучасних шутерів, Doom Eternal не витрачає час на навчання - гравець одразу кидається в бій з ордою демонів.

З перших секунд геймплей вимагає не тільки невпинного екшену, а й тактичного підходу: бензопила використовується для поповнення боєприпасів, а проти кожного типу ворогів є своя ефективна зброя. Це змушує постійно змінювати тактику і динамічно перемикати арсенал у розпал боїв.

Doom Eternal - це чиста лють, швидкість і хаос, де єдиний закон - знищити всіх на шляху.

Doom Eternal (фото: Game Rant)

Roboquest

У Roboquest гравцеві належить вибрати одного з шести роботів, кожен з яких має унікальні здібності, що допомагають у бою.

Протистояти доведеться цілим ордам ворожих машин, тому важливо використовувати поліпшення, які підсилюють зброю і броню. Хаотичний геймплей доповнює яскравий візуальний стиль - вибухи і спецефекти виглядають видовищно, роблячи кожну битву по-справжньому епічною.

Roboquest (фото: Game Rant)

Warhammer 40,000: Boltgun

Незважаючи на ретро-стиль, натхненний шутерами 90-х, Warhammer 40K: Boltgun поєднує класичну естетику з сучасними ігровими механіками.

Розробники з Auroch Digital приділили особливу увагу штучному інтелекту супротивників: Хаос Спейс-Маріни та демони намагатимуться оточити гравця, діятимуть тактично, а інколи й атакуватимуть натовпом.

Гра являє собою напружений одиночний бойовик без кооперативу і напарників, де гравцеві належить поодинці боротися з силами Хаосу. Цей динамічний і атмосферний шутер обов'язково сподобається як фанатам всесвіту Warhammer 40K, так і любителям класичних FPS.

Warhammer 40,000: Boltgun (фото: Game Rant)

Strafe

Розроблений студією Pixel Titans, Strafe - це данина поваги класичним FPS, таким як Doom і Quake. Гра пропонує вузькі коридори і компактні рівні, але на відміну від своїх натхненників, включає елементи roguelike, роблячи кожне проходження унікальним.

Гравцям належить битися з випадково згенерованими ворогами на чотирьох різних рівнях, де супротивники не дадуть ні секунди перепочинку.

Поліпшення можуть допомогти в бою, але після смерті вони губляться, тому головна зброя - це навички стрільби і швидкі рефлекси. Якщо ви любите олдскульні FPS з високою складністю, Strafe - це гра, яка вас не розчарує.

Strafe (фото: Game Rant)

Left 4 Dead 2

У серії Left 4 Dead зомбі далекі від класичних повільних ходячих мерців із фільмів. Тут орди інфікованих буквально кидаються на тих, хто вижив, а їхня кількість робить битви хаотичними і напруженими.

Особливу загрозу становлять "особливі заражені", які можуть миттєво розірвати команду. У Left 4 Dead 2 таких ворогів стало ще більше: Громила і Жокей здатні відтягнути вцілілого від групи, і якщо союзники не встигнуть прийти на допомогу, можна втратити бійця до кінця місії.

Тактична взаємодія і швидка реакція - ключі до виживання в цій культовій кооперативній грі.

Left 4 Dead 2 (фото: Game Rant)

Trepang2

Trepang2 нагадує старі шутери початку 2000-х, але виділяється завдяки впровадженню механіки Bullet Time, вперше представленої в серії Max Payne. За допомогою однієї кнопки гравці можуть сповільнити час, що дає змогу вибудовувати стратегію й отримувати перевагу в інтенсивних боях.

Гра отримала визнання за свою складність, що вимагає від гравців швидкого освоєння механік, щоб пройти гру без втрат. Різноманітність зброї - від пістолетів до смертоносного мінігана - робить кожен рівень унікальним, а його тривалість дає змогу легко почати нове проходження.

Trepang2 (фото: Game Rant)

Overwatch 2

Overwatch швидко став одним із найпопулярніших героїчних шутерів на ринку з моменту свого релізу в 2016 році. Яскраві персонажі, безумовно, зіграли свою роль, але гра також відома своєю інтенсивною ігровою механікою.

У Overwatch гравці завжди повинні бути на висоті, оскільки навіть найменша помилка або відволікання можуть призвести до загибелі в розпалі запеклої перестрілки.

Хоча в Overwatch 2 кількість гравців у команді було скорочено з 6 до 5, режими з цілями, як і раніше, змушують команди сходитися в одній точці, що призводить до захопливих боїв, де кожен гравець відчайдушно намагається принести перемогу своїй команді.

Спочатку гра може здатися важкою для освоєння, але після того, як гравці навчаться використовувати здібності своїх героїв і протистояти ворогам на полі бою, динаміка й екшен Overwatch стають набагато більш цікавими й захопливими.

Overwatch 2 (фото: Game Rant)

Bulletstorm

Після величезного успіху оригінальних ігор Gears of War, легендарний розробник Кліфф Блезінскі почав працювати над новим проектом, який виявився ще більш хаотичним: Bulletstorm.

Попри доволі реальну сюжетну основу, ігровий процес Bulletstorm вирізняється дикістю та експериментальністю, спонукаючи гравців знищувати ворогів найкреативнішими способами, щоб заробити очки.

Однією з особливостей гри є різноманітність зброї, кожна з яких має унікальні особливості та механіки. Чи то снайперська гвинтівка Head Hunter з керованими кулями, чи то пістолет Screamer, який також можна використовувати як потужну сигналізаційну гармату, вибір зброї в Bulletstorm вражає своєю різноманітністю і можливостями.

Bulletstorm (фото: Game Rant)