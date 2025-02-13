Огонь и адреналин. 8 лучших FPS-игр для зрелищных перестрелок

Doom Eternal

В отличие от многих современных шутеров, Doom Eternal не тратит время на обучение - игрок сразу бросается в бой с ордой демонов.

С первых секунд геймплей требует не только безостановочного экшена, но и тактического подхода: бензопила используется для пополнения боеприпасов, а против каждого типа врагов есть свое эффективное оружие. Это заставляет постоянно менять тактику и динамично переключать арсенал в разгар сражений.

Doom Eternal - это чистая ярость, скорость и хаос, где единственный закон - уничтожить всех на пути.

Doom Eternal (фото: Game Rant)

Roboquest

В Roboquest игроку предстоит выбрать одного из шести роботов, каждый из которых обладает уникальными способностями, помогающими в бою.

Противостоять придется целым ордам вражеских машин, поэтому важно использовать улучшения, которые усиливают оружие и броню. Хаотичный геймплей дополняет яркий визуальный стиль - взрывы и спецэффекты выглядят зрелищно, делая каждую битву по-настоящему эпичной.

Roboquest (фото: Game Rant)

Warhammer 40,000: Boltgun

Несмотря на ретро-стиль, вдохновленный шутерами 90-х, Warhammer 40K: Boltgun сочетает классическую эстетику с современными игровыми механиками.

Разработчики из Auroch Digital уделили особое внимание искусственному интеллекту противников: Хаос Спейс-Марины и демоны будут пытаться окружить игрока, действовать тактически, но иногда и атаковать толпой.

Игра представляет собой напряженный одиночный боевик без кооператива и напарников, где игроку предстоит в одиночку сражаться с силами Хаоса. Этот динамичный и атмосферный шутер обязательно понравится как фанатам вселенной Warhammer 40K, так и любителям классических FPS.

Warhammer 40,000: Boltgun (фото: Game Rant)

Strafe

Разработанный студией Pixel Titans, Strafe - это дань уважения классическим FPS, таким как Doom и Quake. Игра предлагает узкие коридоры и компактные уровни, но в отличие от своих вдохновителей, включает элементы roguelike, делая каждое прохождение уникальным.

Игрокам предстоит сражаться со случайно сгенерированными врагами на четырех различных уровнях, где противники не дадут ни секунды передышки.

Улучшения могут помочь в бою, но после смерти они теряются, поэтому главное оружие- это навыки стрельбы и быстрые рефлексы. Если вы любите олдскульные FPS с высокой сложностью, Strafe - это игра, которая вас не разочарует.

Strafe (фото: Game Rant)

Left 4 Dead 2

В серии Left 4 Dead зомби далеки от классических медленных ходячих мертвецов из фильмов. Здесь орды инфицированных буквально бросаются на выживших, а их количество делает сражения хаотичными и напряженными.

Особую угрозу представляют "особые зараженные", которые могут мгновенно разорвать команду. В Left 4 Dead 2 таких врагов стало еще больше: Громила и Жокей способны оттащить выжившего от группы, и если союзники не успеют прийти на помощь, можно потерять бойца до конца миссии.

Тактическое взаимодействие и быстрая реакция - ключи к выживанию в этой культовой кооперативной игре.

Left 4 Dead 2 (фото: Game Rant)

Trepang2

Trepang2 напоминает старые шутеры начала 2000-х, но выделяется благодаря внедрению механики Bullet Time, впервые представленной в серии Max Payne. С помощью одной кнопки игроки могут замедлить время, что позволяет выстраивать стратегию и получать преимущество в интенсивных сражениях.

Игра получила признание за свою сложность, требующую от игроков быстрого освоения механик, чтобы пройти игру без потерь. Разнообразие оружия - от пистолетов до смертоносного минигана - делает каждый уровень уникальным, а его продолжительность позволяет легко начать новый прохождение.

Trepang2 (фото: Game Rant)

Overwatch 2

Overwatch быстро стал одним из самых популярных героических шутеров на рынке с момента своего релиза в 2016 году. Яркие персонажи, безусловно, сыграли свою роль, но игра также известна своей интенсивной игровой механикой.

В Overwatch игроки всегда должны быть на высоте, поскольку даже малейшая ошибка или отвлечение могут привести к гибели в разгаре ожесточенной перестрелки.

Хотя в Overwatch 2 количество игроков в команде было сокращено с 6 до 5, режимы с целями по-прежнему заставляют команды сходиться в одной точке, что приводит к захватывающим боям, где каждый игрок отчаянно пытается принести победу своей команде.

Сначала игра может показаться трудной для освоения, но после того, как игроки научатся использовать способности своих героев и противостоять врагам на поле боя, динамика и экшен Overwatch становятся намного более увлекательными и захватывающими.

Overwatch 2 (фото: Game Rant)

Bulletstorm

После огромного успеха оригинальных игр Gears of War, легендарный разработчик Клифф Блезински начал работать над новым проектом, который оказался еще более хаотичным: Bulletstorm.

Несмотря на довольно реальную сюжетную основу, игровой процесс Bulletstorm отличается дикостью и экспериментальностью, побуждая игроков уничтожать врагов самыми креативными способами, чтобы заработать очки.

Одной из особенностей игры является разнообразие оружия, каждое из которых обладает уникальными особенностями и механиками. Будь то снайперская винтовка Head Hunter с управляемыми пулями или пистолет Screamer, который также может быть использован как мощная сигнализационная пушка, выбор оружия в Bulletstorm поражает своим разнообразием и возможностями.

Bulletstorm (фото: Game Rant)