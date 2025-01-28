15 ігор для ПК і консолей, які допоможуть позбутися стресу вже сьогодні

Сучасне життя сповнене стресу, й іноді найкращий спосіб розслабитися - це зануритися в захопливий віртуальний світ.

Про 15 ігор на ПК і консолі, які ідеально підійдуть для того, щоб забути про проблеми і просто насолодитися процесом, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на блог про технології Engadget .

Stardew Valley

Stardew Valley - це розслабляючий симулятор фермерського життя, який дозволяє гравцям йти у своєму темпі. Ви можете займатися фермерством, спілкуватися з жителями, варити пиво або рибалити, насолоджуючись спокійною атмосферою.

Також можна прагнути до максимальної ефективності, хоча це може бути більш напруженим досвідом. Гра не квапить і дає можливість прожити альтернативне життя, обираючи свій власний ритм.

Snufkin: Melody of Moominvalley

Snufkin: Melody of Moominvalley - це гра, заснована на серії дитячих книжок про Мумі-тролів, де гравець керує волелюбним мандрівником Снусмумриком.

Повернувшись у село Мумі-тролів, він виявляє, що долина постраждала від дій Бюрократа-Доглядача парку, який загнав тварин у клітки і намагався "приручити" природу.

Гравцеві належить повернути долині її природну красу, вирішуючи прості головоломки, граючи музику для тварин, проходячи легкі стелс-секції та відновлюючи природний порядок.

Гра вирізняється акварельним стилем, розслаблюючим саундтреком і доброю атмосферою з елементами бунтарства, що робить її затишною, але з глибоким змістом.

Jusant

Jusant - це тиха і душевна гра про скелелазіння. Гравець керує персонажем, який піднімається на гігантський кам'яний моноліт, зустрічаючи дорогою артефакти цивілізацій, що раніше населяли цю вежу. Історія зачіпає тему екологічної катастрофи і розказана через записки і дизайн рівнів, а не через діалоги.

Ігровий процес побудований на фізиці: кожна рука керується окремою кнопкою, що робить підйом реалістичним. Мотузка і гаки допомагають просуватися, поки не закінчиться запас витривалості.

Незважаючи на те, що гра більше нагадує вертикальний платформер із заздалегідь заданим маршрутом, вона змушує обмірковувати кожен крок і взаємодіяти зі світом. У Jusant немає битв або ризику загибелі, що дає змогу зосередитися на самому процесі сходження.

Dorfromantik

Dorfromantik - це спокійна головоломка, у якій гравець розкладає плитки, створюючи ідилічний сільський пейзаж. Плитки включають різні елементи: ліси, поля, річки, залізниці, будинки та інші. Завдання - з'єднувати схожі плитки та виконувати невеликі "квести", щоб збільшувати свій запас плиток.

Гра не має таймера або кінцевої мети, що дає змогу рухатися у своєму ритмі. Гравцеві пропонується обмірковувати кожну плитку, вивчати ландшафт і знаходити, як усе з'єднується. Коли плитки закінчуються, зазвичай виходить гарний пейзаж. Для тих, хто хоче будувати без обмежень, доступний окремий режим.

Little Kitty, Big City

Little Kitty, Big City - це пригодницька гра про те, як бути котом. Головний герой падає з підвіконня на вулиці японського міста і має знайти дорогу назад. Гра поєднує елементи Stray, A Short Hike і Untitled Goose Game, пропонуючи низький рівень напруги та свободу дій.

Гравець може бродити містом, перевертати квіткові горщики, стрибати на птахів, забиратися в коробки і заважати перехожим. Незважаючи на наявність типової відкритої структури із завданнями та колекційними предметами, головною родзинкою гри залишаються її розслабляючий темп.

Captain Toad: Treasure Tracker

Captain Toad: Treasure Tracker - це чарівний пазл-платформер, де потрібно проходити невеликі рівні, схожі на діорами, щоб дістатися до золотої зірки в кінці. На відміну від ігор серії Super Mario, тут не можна стрибати, тому дослідження рівнів вимагає знаходити приховані шляхи та скарби, використовуючи різні ракурси камери.

Гра не надто довга чи складна, але в традиційному стилі Nintendo постійно тішить новими ідеями, кожна з яких виконана з тією ж ретельністю та грайливістю. Вона легша і невимушеніша, ніж найкращі ігри серії Mario, але залишається такою ж доброзичливою і захопливою.

Desert Golfing

Desert Golfing - це мінімалістична гра про гольф у пустелі. Гравцеві потрібно тільки визначити кут і силу удару, щоб перемістити м'яч у лунку, після чого з'являється наступна. Жодних обмежень - тільки нескінченні лунки і простий процес гри.

Гра може здатися надмірно простою, але її мінімалізм робить її майже медитативною. Тут немає оцінок або покарань - важлива тільки насолода самим процесом удару і спостереженням за польотом м'яча. Рідкісні зміни, такі як поява води, заходу сонця або кактуса, здаються значущими подіями. Це більше про процес гри, ніж про її правила.

The Ramp

The Ramp - мінімалістична гра про скейтбординг, що вирізняється простотою і свободою. Тут немає складних елементів, таких як очки, завдання, налаштування камери або інтерфейс. Усі рівні та персонажі доступні одразу після короткого навчання.

Гра передає задоволення від руху і моменту: розгін, відчуття невагомості в повітрі та прискорення при поверненні на рампу. Є кілька трюків, розслаблююча музика і відсутність покарань за помилки. Розробник описує її як "цифрову іграшку", що відображає її суть - вона проста, але зосереджена на ключовому задоволенні від процесу.

Euro Truck Simulator 2

Euro Truck Simulator 2 - це симулятор, у якому ви керуєте великими вантажівками, подорожуючи спрощеною версією Європи. Ваше завдання - доставляти вантажі, дотримуватися правил дорожнього руху, заправляти машину і виконувати замовлення вчасно з мінімальними пошкодженнями.

Гра найкраще відчувається з рульовим контролером, але він не обов'язковий. Основне задоволення - у спокійному процесі водіння: рух довгими дорогами, музика на радіо, пейзажі, що змінюються, і розслаблююче відчуття шляху.

Art of Rally

Art of Rally - стильна гоночна гра з чудовим саундтреком. Моделі водіння знаходяться між симулятором і аркадною грою: машини відчуваються важко і захопливо, а ігрові ландшафти виконані в яскравому, низькополігональному стилі.

У грі є кар'єрний режим, вільний режим і онлайн-челенджі, що дають змогу налаштувати рівень складності під себе. Гра не перевантажена складним інтерфейсом і деталями, що дає змогу зануритися в процес водіння і відчути себе в ритмі ралі.

Wide Ocean Big Jacket

Wide Ocean Big Jacket - коротка, зворушлива і тепла історія, що розповідає про кемпінг молодої пари Бреда і Клоанн, їхню 13-річну племінницю та її друга. Це гра про кохання, взаємини і самовизначення, без бойових сцен і глобальних конфліктів.

Час гри - близько години, а її інтерактивність дає змогу гравцеві стати своєрідним режисером, спостерігаючи за подіями і залучаючись до них.

PowerWash Simulator

PowerWash Simulator - гра, в якій ви займаєтеся потужною мийкою об'єктів у місті Мапкінгем. Немає обмежень за часом або балами, тільки прогрес для кожного предмета.

Гра пропонує заробляти гроші для поліпшення обладнання і включає в себе сюжетний режим, який розвивається як у прямому, так і в метафоричному сенсі.

Unpacking

Unpacking - це гра-головоломка, де ви розкладаєте речі по кімнатах у різних будинках. Гра майже без слів, але розповідає історію через оточення, показуючи життя одного персонажа через різні роки.

Деякі елементи гри надмірно "ігрові", наприклад, коли предмети підсвічуються, якщо вони не на своєму місці, але загалом гра дає спокійне відчуття задоволення.

Please, Touch The Artwork

Please, Touch The Artwork - це набір із трьох головоломок, натхненних абстрактним мистецтвом. Кожна гра має свою концепцію, від відтворення картин у стилі Мондріана до метафори життя у великому місті.

Гра не ставить за мету бути складною, пропонуючи розслаблюючий досвід без таймерів і з можливістю підказок і перезапуску. Інтерес до гри полягає не в розв'язанні творів мистецтва, а в передачі особистих вражень розробника про сприйняття мистецтва.

Zen Bound 2

Zen Bound 2 - гра з простою концепцією, де потрібно обв'язувати мотузкою 3D-структури, заповнюючи їх фарбою. Хоча скульптури можуть бути складнішими, ніж здаються, гра вимагає медитативного підходу, спонукаючи до повільних роздумів про фізичні нюанси об'єктів.

Це дає змогу замислитися над тим, до чого ми прив'язані в реальному житті, і пропонує спокійний спосіб розслабитися.