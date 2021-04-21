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Военный эксперт оценил возможное нападение России на Украину со стороны Беларуси

Автор: Светлана Мащенко

Россия может напасть на Украину со стороны Беларуси. И хотя на сегодняшний день реальной угрозы с севера нет, пограничники переведены на усиленный вариант несения службы.

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина военный эксперт, бывший сотрудник оперативного управления Генштаба Олег Жданов.

По его словам, в Беларуси есть российские войска (около 10 тыс. человек). Кроме того, напротив Черниговской области на белорусской базе размещена авиационно-ударная группа россиян. Хотя ее применение против Украины маловероятно.

В первую очередь, говорит Жданов, это связано с тем, что украинское небо "активно используется" авиацией стран НАТО. А без сухопутной поддержки продвижение войск противника с севера фактически невозможно.

"Если они применят авиацию и ракетные войска, то нам придется туго: мы понесем довольно сильные потери в инфраструктуре и в военном плане. Но даже в этом случае вход сухопутной группировки будет иметь огромные проблемы. Дело в том, что белорусское полесье непроходимое для войск, это болото и лес", - сказал Жданов.

Ранее эксперты оценили опасность размещения ракетных систем России у границ Украины.

Также недавно представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что концентрация войск России на украинской границе даже больше, чем в 2014 году.

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