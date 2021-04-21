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Эксперты оценили опасность размещения ракетных систем России у границ Украины

Новина українською → Киев, Среда 21 апреля 2021 08:46
Эксперты оценили опасность размещения ракетных систем России у границ Украины Фото: у границ Украины разместили ракетные системы (roe.ru)
Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

Министерство обороны России сообщило о переброске в Воронежскую область оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер". Военные эксперты Украины оцени угрозу от этих комплексов.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Круговая оборона: как и где Россия может атаковать Украину".

Полковник запаса Олег Жданов в комментарии изданию заявил, что не нужно драматизировать ситуацию с размещением войск и ракетных комплексов противника в приграничных областях.

"До нашей границы там около 200-250 км. Она (система, - ред.) и раньше выходила на такое расстояние, но нас почему-то этим никто не пугал", - отметил эксперт.

Военный эксперт, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец, в свою очередь, говорит, что переброска "Искандеров" к границе Украины для наступательных действий не имеет смысла.

Он отметил, что "Искандеры" и ракетные комплексы, находящиеся на плавсредствах Черноморского флота, включая крылатые ракеты "Калибр" действительно способны наносить удары без необходимости развертывания в боевые порядки.

"Понимая что потенциал дальности поражения этих комплексов может достигать 2 тысяч километров, дислокация этих систем, условно говоря, значения не имеет", - объяснил он РБК-Украина.

Перехват таких крылатых ракет, летящих на малой высоте и с большой скоростью, очень сложная задача для ПВО, отметил он

Напомним, СНБО готовит разные сценарии того, как реагировать на стягивание войск РФ к границам Украины. Об этом рассказал Алексей Данилов.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, Россия стянула к украинским границам около 150 тысяч военных.

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