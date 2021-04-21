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Граница с Беларусью охраняется в усиленном режиме, скоплений войск нет, - Погранслужба

Новина українською → Украина, Среда 21 апреля 2021 09:11
Граница с Беларусью охраняется в усиленном режиме, скоплений войск нет, - Погранслужба Фото: граница с Беларусью охраняется в усиленном режиме (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Олег Черныш, Игорь Литвиненко

Украинские пограничники на границе с Беларусью переведены на усиленный режим несения службы. При этом скоплений войск на этом участке украинской границе не фиксируется.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Круговая оборона: как и где Россия может атаковать Украину".

Как пояснили в Государственной пограничной службе, усиленный режим несения службы предполагает увеличение количества нарядов. Также максимально активизировали подразделения для отслеживания ситуации в приграничных районах.

"Вообще этому направлению уделяется существенное внимание. Учитывая тесное сотрудничество этой страны с Россией, особенно в контексте упоминания внешней границы Союзного государства Беларуси и РФ", - объяснил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

По его словам, ситуация на границе с Беларусью остается спокойной.

"На данный момент непосредственно на линии границы или рядом с границей мы не фиксируем движения военной техники или скопления военных подразделений. Нестандартных ситуаций пока тоже не фиксировалось", - сообщил Демченко.

Ранее РБК-Украина писало, что военный эксперт Тарас Чмут оценил вероятность высадки российского десанта на юге Украины как 50 на 50.

Отметим, что появились новые спутниковые снимки, подтверждающие стягивание российских войск к украинским границам. На них изображены самолеты и танки, и их гораздо больше, чем ожидали увидеть военные эксперты

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