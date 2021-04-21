Військовий експерт оцінив можливий напад Росії на Україну з боку Білорусі

Росія може напасти на Україну з боку Білорусі. І хоча на сьогоднішній день реальної загрози з півночі немає, прикордонники переведені на посилений варіант несення служби.

За його словами, в Білорусі є російські війська (близько 10 тис.осіб). Крім того, навпроти Чернігівської області на білоруській базі розміщена авіаційно-ударна група росіян. Хоча її застосування проти України малоймовірне.

В першу чергу, каже Жданов, це пов'язано з тим, що українське небо "активно використовується" авіацією країн НАТО. А без сухопутної підтримки просування військ противника з півночі фактично неможливо.

"Якщо вони застосують авіацію і ракетні війська, то нам доведеться туго: ми понесемо досить сильні втрати в інфраструктурі і у військовому плані. Але навіть у цьому випадку вхід сухопутного угруповання матиме величезні проблеми. Справа в тому, що білоруське Полісся непрохідне для військ, це болото і ліс", - сказав Жданов.