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Військовий експерт оцінив можливий напад Росії на Україну з боку Білорусі

Автор: Світлана Мащенко

Росія може напасти на Україну з боку Білорусі. І хоча на сьогоднішній день реальної загрози з півночі немає, прикордонники переведені на посилений варіант несення служби.

Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна військовий експерт, колишній співробітник оперативного управління Генштабу Олег Жданов.

За його словами, в Білорусі є російські війська (близько 10 тис.осіб). Крім того, навпроти Чернігівської області на білоруській базі розміщена авіаційно-ударна група росіян. Хоча її застосування проти України малоймовірне.

В першу чергу, каже Жданов, це пов'язано з тим, що українське небо "активно використовується" авіацією країн НАТО. А без сухопутної підтримки просування військ противника з півночі фактично неможливо.

"Якщо вони застосують авіацію і ракетні війська, то нам доведеться туго: ми понесемо досить сильні втрати в інфраструктурі і у військовому плані. Але навіть у цьому випадку вхід сухопутного угруповання матиме величезні проблеми. Справа в тому, що білоруське Полісся непрохідне для військ, це болото і ліс", - сказав Жданов.

Раніше експерти оцінили небезпеку розміщення ракетних систем Росії біля кордонів України.

Також нещодавно представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що концентрація військ Росії на українському кордоні навіть більше, ніж у 2014 році.

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