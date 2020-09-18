Военных ВСУ будут штрафовать за ответный огонь: фото скандального документа

Минобороны Украины ввело штрафы и премии для солдат и офицеров в зоне ООС
Военных ВСУ будут штрафовать и лишать премий за ответный огонь в зоне проведения ООС на Донбассе по оккупантам.
Глава Минобороны Украины Андрей Таран подписал соответствующий приказ № 330. Об этом 18 сентября рассказал в Facebook журналист Юрий Бутусов.
Также главред издания "Цензор.Нет" опубликовал сам документ о санкциях, которые будут применяться к украинским бойцам за стрельбу в ответ, и командирам - за "неоправданные боевые потери".
В приказе МОУ от 16 сентября фактически говорится о вознаграждении за отсутствие нарушений "режима тишины" и наказаниях за его несоблюдение.
К нарушениям, кроме всего прочего, относится "открытие огня (в том числе и в ответ) без приказа соответствующего командира (начальника), кроме случаев военной необходимости".
Бутусов заявляет, что в таком приказе "сама защита Родины официально приравнена к административному правонарушению". Документ он назвал сенсационным и позорным, который "вызвал крайнее возмущение украинских воинов" в зоне ООС.
Документ журналисты получили от источников из частей и подразделений ВСУ на Донбассе.
К нарушениям относятся:
Размер премий для командиров отделений, взводов, рот (батарей), батальонов (дивизионов) и бригад зависит от количества учтенных нарушений, допущенных солдатами за месяц.
Бутусов расценил приказ о штрафах и премиях как попытку подкупить армию и "за несколько тысяч гривен заставить отказаться от любых попыток стрелять".
Военных ВСУ на Донбассе будут штрафовать за ответный огонь (фото: facebook.com/butusov.yuriy)
В Минобороны уже отреагировали на резонанс, который вызвал приказ №330, и призвали не делать преждевременные "выводы и оценки".
"Министром обороны Украины к приказу было высказано предостережение. Работа над документом продолжается. Его цель: дополнительно мотивировать наших военных, которые сейчас сдерживают вооруженную агрессию Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях", - говорится в сообщении министерства в Facebook.
Также отмечается, что ведомство нашло необходимые средства и теперь "осталось уточнить детали".
Напомним, что Украина потеряла новые территории на Донбассе - село Заиченко ушло оккупантам.
Также сообщалось, что боевики продолжают строить новые позиции на Донбассе в Луганской области.