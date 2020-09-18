Военных ВСУ будут штрафовать за ответный огонь: фото скандального документа

Военных ВСУ будут штрафовать и лишать премий за ответный огонь в зоне проведения ООС на Донбассе по оккупантам.

Глава Минобороны Украины Андрей Таран подписал соответствующий приказ № 330. Об этом 18 сентября рассказал в Facebook журналист Юрий Бутусов.

Также главред издания "Цензор.Нет" опубликовал сам документ о санкциях, которые будут применяться к украинским бойцам за стрельбу в ответ, и командирам - за "неоправданные боевые потери".

В приказе МОУ от 16 сентября фактически говорится о вознаграждении за отсутствие нарушений "режима тишины" и наказаниях за его несоблюдение.

К нарушениям, кроме всего прочего, относится "открытие огня (в том числе и в ответ) без приказа соответствующего командира (начальника), кроме случаев военной необходимости".

Бутусов заявляет, что в таком приказе "сама защита Родины официально приравнена к административному правонарушению". Документ он назвал сенсационным и позорным, который "вызвал крайнее возмущение украинских воинов" в зоне ООС.

Документ журналисты получили от источников из частей и подразделений ВСУ на Донбассе.

Как и за что будут штрафовать

К нарушениям относятся:

совершение военного административного правонарушения или админправонарушения;

наличие неучтенных при исполнении служебных обязанностей случаев заболеваний за нарушения правил гигиены, травм из-за нарушения мер безопасности, суицидов и неоправданных боевых потерь среди личного состава;

открытие огня (в том числе в ответ) без приказа соответствующего командира (начальника), кроме случаев военной необходимости".

Размер премий для командиров отделений, взводов, рот (батарей), батальонов (дивизионов) и бригад зависит от количества учтенных нарушений, допущенных солдатами за месяц.

75% - в случае допущения 1 нарушение для командира батальона (дивизиона), бригады;

67% - за 1 нарушение для командира взвода, роты (батареи)

50% - за 2 нарушений для комбата, комдива бригады;

33% - за 2 нарушений для командира взвода, роты (батареи)

25% - за 3 нарушений для комбата, комдива бригады.

Бутусов расценил приказ о штрафах и премиях как попытку подкупить армию и "за несколько тысяч гривен заставить отказаться от любых попыток стрелять".

Военных ВСУ на Донбассе будут штрафовать за ответный огонь (фото: facebook.com/butusov.yuriy)

В Минобороны уже отреагировали на резонанс, который вызвал приказ №330, и призвали не делать преждевременные "выводы и оценки".

"Министром обороны Украины к приказу было высказано предостережение. Работа над документом продолжается. Его цель: дополнительно мотивировать наших военных, которые сейчас сдерживают вооруженную агрессию Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях", - говорится в сообщении министерства в Facebook.

Также отмечается, что ведомство нашло необходимые средства и теперь "осталось уточнить детали".

Напомним, что Украина потеряла новые территории на Донбассе - село Заиченко ушло оккупантам.

Также сообщалось, что боевики продолжают строить новые позиции на Донбассе в Луганской области.