Військових ЗСУ штрафуватимуть за вогонь у відповідь: фото скандального документа

Військових ЗСУ будуть штрафувати та позбавляти премій за вогонь у відповідь в зоні проведення ООС на Донбасі по окупантах.

Глава Міноборони України Андрій Таран підписав відповідний наказ № 330. Про це 18 вересня розповів у Facebook журналіст Юрій Бутусов.

Також головний редактор видання "Цензор.Немає" опублікував сам документ про санкції, які будуть застосовуватися до українських бійців за стрільбу у відповідь, і до командирів - за "невиправдані бойові втрати".

В наказі МОУ від 16 вересня фактично йдеться про винагороду за відсутність порушень "режиму тиші" і покарання за його невиконання.

До порушень, крім усього іншого, відноситься "відкриття вогню (в тому числі й у відповідь) без наказу відповідного командира (начальника), крім випадків воєнної необхідності".

Бутусов заявляє, що в такому наказі "сам захист Батьківщини офіційно прирівняно до адміністративного правопорушення". Документ він назвав сенсаційним і ганебним, який "викликав крайнє обурення українських вояків" в зоні ООС.

Документ журналісти отримали від джерел з частин і підрозділів ЗСУ на Донбасі.

Як і за що штрафуватимуть

"До порушень відносяться:

вчинення військового адміністративного правопорушення чи адмінправопорушення;

наявність облікованих під час виконання службових обов’язків випадків захворювань через порушення правил гігієни, травмувань через порушення заходів безпеки, суїцидів та невиправданих бойових втрат серед особового складу;

відкриття вогню (у тому числі у відповідь) без наказу відповідного командира (начальника), крім випадків військової необхідності".

Розмір премій для командирів відділень, взводів, рот (батарей), батальйонів (дивізіонів) і бригад залежить від кількості врахованих порушень, допущених солдатами за місяць.

75% - у разі допущення 1 порушення для командира батальйону (дивізіону), бригади;

67%в - за 1 порушення для командира взводу, роти (батареї);

50% - за 2 порушень для комбата, комдива бригади;

33% - за 2 порушень для командира взводу, роти (батареї);

25%в - за 3 порушень для комбата, комдива бригади.

Бутусов розцінив наказ про штрафи та премії як спробу підкупити армію і "за кілька тисяч гривень змусити відмовитися від будь-яких спроб стріляти".

Військових ЗСУ на Донбасі штрафуватимуть за вогонь у відповідь (фото: facebook.com/butusov.yuriy)

У Міноборони вже відреагували на резонанс, який викликав наказ №330, і закликали не робити передчасні "висновки та оцінки".

"Міністром оборони України до наказу було висловлено застереження. Робота над документом триває. Його мета: додатково мотивувати наших військових, що зараз стримують збройну агресію Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях", - йдеться в повідомленні міністерства в Facebook.

Також зазначається, що відомство знайшло необхідні кошти й тепер "залишилося уточнити деталі".

Нагадаємо, що Україна втратила нові території на Донбасі - село Заїченко пішло окупантам.

Також повідомлялося, що бойовики продовжують будувати нові позиції на Донбасі в Луганській області.