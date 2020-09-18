Військових ЗСУ штрафуватимуть за вогонь у відповідь: фото скандального документа

Міноборони України запровадило штрафи і премії для солдатів та офіцерів у зоні ООС
Військових ЗСУ будуть штрафувати та позбавляти премій за вогонь у відповідь в зоні проведення ООС на Донбасі по окупантах.
Глава Міноборони України Андрій Таран підписав відповідний наказ № 330. Про це 18 вересня розповів у Facebook журналіст Юрій Бутусов.
Також головний редактор видання "Цензор.Немає" опублікував сам документ про санкції, які будуть застосовуватися до українських бійців за стрільбу у відповідь, і до командирів - за "невиправдані бойові втрати".
В наказі МОУ від 16 вересня фактично йдеться про винагороду за відсутність порушень "режиму тиші" і покарання за його невиконання.
До порушень, крім усього іншого, відноситься "відкриття вогню (в тому числі й у відповідь) без наказу відповідного командира (начальника), крім випадків воєнної необхідності".
Бутусов заявляє, що в такому наказі "сам захист Батьківщини офіційно прирівняно до адміністративного правопорушення". Документ він назвав сенсаційним і ганебним, який "викликав крайнє обурення українських вояків" в зоні ООС.
Документ журналісти отримали від джерел з частин і підрозділів ЗСУ на Донбасі.
"До порушень відносяться:
Розмір премій для командирів відділень, взводів, рот (батарей), батальйонів (дивізіонів) і бригад залежить від кількості врахованих порушень, допущених солдатами за місяць.
Бутусов розцінив наказ про штрафи та премії як спробу підкупити армію і "за кілька тисяч гривень змусити відмовитися від будь-яких спроб стріляти".
Військових ЗСУ на Донбасі штрафуватимуть за вогонь у відповідь (фото: facebook.com/butusov.yuriy)
У Міноборони вже відреагували на резонанс, який викликав наказ №330, і закликали не робити передчасні "висновки та оцінки".
"Міністром оборони України до наказу було висловлено застереження. Робота над документом триває. Його мета: додатково мотивувати наших військових, що зараз стримують збройну агресію Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях", - йдеться в повідомленні міністерства в Facebook.
Також зазначається, що відомство знайшло необхідні кошти й тепер "залишилося уточнити деталі".
Нагадаємо, що Україна втратила нові території на Донбасі - село Заїченко пішло окупантам.
Також повідомлялося, що бойовики продовжують будувати нові позиції на Донбасі в Луганській області.