Украина потеряла новые территории на Донбассе: село ушло оккупантам

Кабмин расширил список оккупированных н.п. на Донбассе (иллюстративное фото: flickr.com/ministryofdefenceua)

Кабмин внес изменения в перечень оккупированных населенных пунктов на Донбассе

Кабинет министров Украины расширил список населенных пунктов на Донбассе, неподконтрольных власти. В перечень таких включили село Заиченко в Волновахском районе Донецкой области, расположенное на линии соприкосновения.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 16 сентября. Документ опубликован на сайте Кабмина.

Были внесены изменения в распоряжение правительства от 7 ноября 2014 года № 1085 "Об утверждении перечня населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, и перечня населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения".

Заиченко сегодняшним решением включили в перечень населенных пунктов, на территории которых временно не осуществляют свои полномочия органы государственной власти. Также село исключили из списка н.п., расположенных на линии соприкосновения.

Как говорится в тексте в документе об изменениях, которые вносятся в приложения 1 и 2 к распоряжению Кабмина №1085, "раздел "Донецкая область" приложения 1 после позиции "с. Доля" дополнить позицией "с. Заиченко"".

Село Заиченко было захвачено оккупантами в августе 2014 года. В феврале 2015 года ВСУ уничтожили позиции боевиков "ДНР" возле села. С конца 2015 года после захвата Коминтерново пророссийскими террористами было затруднено сообщение с селами Водяное и Заиченко.

Село Заиченко внесли в список оккупированных населенных пунктов на Донбассе (фото: скрин google.com.ua/maps)

Ранее сообщалось, что боевики продолжают строить новые позиции на Донбассе в Луганской области.

Также недавно ОБСЕ обнаружила тяжелую технику боевиков возле линии разграничения.