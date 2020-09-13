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Боевики продолжают строить новые позиции на Донбассе

Калиново-Борщеватое, Воскресенье 13 сентября 2020 16:23
Боевики продолжают строить новые позиции на Донбассе
Фото: наблюдатели ОБСЕ (twitter.com/osce_smm)
Автор: Дмитрий Левицкий

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ во время выполнения полета беспилотника не оккупированной территории Луганской области выявили новые нарушения перемирия со стороны пророссийских боевиков. Оккупанты строят новые позиции.

Об этом сообщает командование операции Объединенных сил.

Наблюдатели 10 сентября в поле возле Калиново-Борщеватого обнаружили два удлинения имеющихся траншей боевиков, протяженностью 180 метров и 200 метров.

Эти факты указывают на нарушения оккупантами минских соглашений и договоренностей Трехсторонней контактной группы от 22 июля 2020 года, в частности, пункта о запрете на наступательные и разведывательно-диверсионные действия.

"Вооруженные формирования РФ продолжают использовать практику систематического невыполнения режима прекращения огня и в очередной раз обустраивают фортификационные сооружения, при этом открыто пренебрегая предоставленными гарантиями безопасности", - отметили в штабе ООС.

Напомним, представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш считает, что Россия хочет законсервировать конфликт на Донбассе, чтобы не потерять рычаги влияния на Украину.

Как писало РБК-Украина, прошлые сутки на Донбассе прошли без обстрелов со стороны пророссийских боевиков.

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