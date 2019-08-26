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Військові ВСУ громлять ворожу бронетехніку на Донбасі: вражаюче відео

STYLERЖиття    26.08.2019 - 19:18
Військові ВСУ громлять ворожу бронетехніку на Донбасі: вражаюче відео
Військові ЗСУ нищать техніку бойовиків на Донбасі (ілюстративне фото: mil.gov.ua)

Українські захисники розповіли, як справляються з ворогом на Донбасі

У мережі з'явилося відео, на якому видно, як українські військові знищують ворожу техніку на Донбасі. Дії бійців ЗСУ показані в сюжеті "Радіо Свобода".

У лютому цього року українські військові помітили бронетехніку бойовиків на Донбасі. Бійці 10-ї гірничо-штурмової бригади вирішили убити ворога з допомогою ракети.

Протитанкова установка потрапила точно в ціль і знищила бронемашину окупантів. Захисники України також підкреслили, що бойовики першими хотіли відкрити вогонь по них, але просто не встигли цього зробити.

Військові ЗСУ нищать техніку бойовиків на Донбасі (відео: YouTube/Радіо Свобода)

За словами військових ЗСУ, в зимовий період 2018-2019 з допомогою протитанкової установки було знищено п'ять одиниць техніки противника.

Бійці розповіли, що установка проявила себе дуже добре і нею легко управляти. При цьому той, хто стріляє захищений оскільки при випуску ракети знаходиться далеко від самої установки.

Військові також зазначили, що здійснювати постріли з протитанкового комплексу можна на відстані до 100 метрів. При цьому даний комплекс є українською розробкою.

Завдяки потужності ракети комплекс ефективний, як проти бронетехніки, так і для знищення укріплених позицій противника. При цьому сила заряду боєприпасу руйнує все. Тобто при попаданні в техніку в ній вже ніхто не залишиться в живих.

Нагадаємо, що воїни ЗСУ назвали найстрашнішу зброю окупантів.

Раніше повідомлялося про те, що в мережі з'явилося відео того, як воїни ЗСУ помстилися корегувальникам вогню по Мар'їнці.

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