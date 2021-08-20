Военные на репетиции парада в Киеве снова передали "привет" Путину: момент попал на видео

На кадрах видно, что военнослужащие и правоохранители остановились на улице перед стартом марша, и дружно хором в унисон отвечают на приветствие офицера, и в таком "диалоге" звучат фразы:

"Украина - превыше всего!

Путин - ху*ло!

Вместе - идти до конца!..."

Затем под аплодисменты восхищенных зрителей, собравшихся наблюдать за мероприятием, зазвучала барабанная дробь, бойцы также стали хлопать людям в ответ.

Видео: в Киеве украинские военные на репетиции парада опять высказались о Путине, назвав "ху*лом"

Отметем, что перед этим, на первой репетиции 18 августа, украинские военные прошли маршем по Крещатику и исполнили музыкальную версию такой кричалки харьковских болельщиков о Путине. Позже у российских пропагандистов из-за песенки бойцов ВСУ случилась истерика. Так, ведущая Кремль-ТВ Ольга Скабеева в ярости начала рассказывать об "украинском талибане", и заявила, что отношениям России и Украины теперь "хана".

В сети прогнозируют, что после нового нелестного изречения военных ВСУ о лидере страны-агрессора у пропагандистов снова будет "разрыв".