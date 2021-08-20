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Військові на репетиції параду в Києві знову передали "привіт" Путіну: момент потрапив на відео

Автор: Володимир Костирін

У Києві на репетиції параду, приуроченого до Дня Незалежності, військові ЗСУ знову хором "передали привіт" президенту РФ, процитувавши рядок з широко відомої кричалки футбольних уболівальників "Путін - ху*ло".

Про це 20 серпня передає "Телеграф".

На кадрах видно, що військовослужбовці та правоохоронці зупинилися на вулиці перед стартом маршу, і дружно хором в унісон відповідають на вітання офіцера, і в такому "діалозі" звучать фрази:

"Україна - понад усе!

Путін - ху*ло!

Разом - йти до кінця!..."

Потім під оплески захоплених глядачів, які зібралися спостерігати за заходом, зазвучав барабанний дріб, бійці також стали плескати людям у відповідь.

Відео: у Києві українські військові на репетиції параду знову висловилися про Путіна, назвавши "ху*лом"

Зазначимо, що перед цим, на першій репетиції 18 серпня, українські військові пройшли маршем Хрещатиком і виконали музичну версію такої кричалки харківських уболівальників про Путіна. Пізніше у російських пропагандистів через пісеньку бійців ЗСУ трапилася істерика. Так, ведуча Кремль-ТБ Ольга Скабєєва в люті почала розповідати про "український Талібан", і заявила, що відносинам Росії та України тепер "хана".

У мережі прогнозують, що після нового невтішного вислову військових ЗСУ про лідера країни-агресорки у пропагандистів знову буде "розрив".

  • Бідолаха Скабєєва, ще парочка таких відео і все, хана їй буде
  • Красава!
  • Всі, і навіть діти в Україні знають, що Путін - ху*ло! А "братам" через поребрик теж не завадить це запам'ятати!
  • Це відео можна дивитися вічно!

Раніше повідомлялося, що в Києві через репетицію параду 20 серпня масштабне перекриття доріг і пробки, і з'явився повний список таких вулиць.

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