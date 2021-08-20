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Транспортный коллапс. В Киеве масштабное перекрытие дорог и пробки: полный список улиц

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Киев, Пятница 20 августа 2021 16:11
Транспортный коллапс. В Киеве масштабное перекрытие дорог и пробки: полный список улиц Фото: полиция снова перекрыла дороги в Киеве (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Из-за второй репетиции военного парада в Киеве снова транспортный коллапс. Перекрыты дороги в центральной части города и подъезды к ней.

РБК-Украина приводит список перекрытых улиц.

Отметим, движение перекрывается, поскольку по эти дорогам движется военная техника, которая примет участие в параде к 30-летию независимости Украины.

Транспортный коллапс. В Киеве масштабное перекрытие дорог и пробки: полный список улиц

Фото: перекрытый Киев (google.com/maps)

Общая схема перекрытых дорог выглядит следующим образом:

Транспортный коллапс. В Киеве масштабное перекрытие дорог и пробки: полный список улиц

С 15:30 до 18:00 перекрыты:

  • ул. Академика Туполева
  • проспект Победы
  • ул. Маршала Рыбалко
  • ул. Вячеслава Чорновола
  • ул. Старовокзальная
  • ул. Жилянская
  • ул. Антоновича

С 15:30 до 01:15 перекрывают:

  • ул. Большая Васильковская (на участке от Лыбедской площади до ул. Крещатик)
  • ул. Крещатик, ул. Михайловская (на участке от ул. Владимирской до Майдана Независимости)
  • ул. Михаила Грушевского (на участке от Европейской пл. до Крепостного пер.)
  • Петровская Аллея
  • Парковая дорога
  • Владимирский спуск
  • Боричев спуск
  • ул. Набережно-Крещатицкая (от Боричевого спуска по встречной полосе до Нижнего Вала)
  • Набережное шоссе (от Днепровского спуска до ул. Набережно-Крещатицкой)

С 19:00 до 01:15 ограничат движение на:

  • ул. Нижний Вал
  • ул. Глыбочицкая
  • Глибочицкий проезд
  • ул. Вячеслава Чорновола
  • проспект Победы
  • ул. Старовокзальная
  • ул. Жилянская
  • ул. Антоновича

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