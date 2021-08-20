Транспортный коллапс. В Киеве масштабное перекрытие дорог и пробки: полный список улиц
Фото: полиция снова перекрыла дороги в Киеве (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Из-за второй репетиции военного парада в Киеве снова транспортный коллапс. Перекрыты дороги в центральной части города и подъезды к ней.
РБК-Украина приводит список перекрытых улиц.
Отметим, движение перекрывается, поскольку по эти дорогам движется военная техника, которая примет участие в параде к 30-летию независимости Украины.
Фото: перекрытый Киев (google.com/maps)
Общая схема перекрытых дорог выглядит следующим образом:
С 15:30 до 18:00 перекрыты:
- ул. Академика Туполева
- проспект Победы
- ул. Маршала Рыбалко
- ул. Вячеслава Чорновола
- ул. Старовокзальная
- ул. Жилянская
- ул. Антоновича
С 15:30 до 01:15 перекрывают:
- ул. Большая Васильковская (на участке от Лыбедской площади до ул. Крещатик)
- ул. Крещатик, ул. Михайловская (на участке от ул. Владимирской до Майдана Независимости)
- ул. Михаила Грушевского (на участке от Европейской пл. до Крепостного пер.)
- Петровская Аллея
- Парковая дорога
- Владимирский спуск
- Боричев спуск
- ул. Набережно-Крещатицкая (от Боричевого спуска по встречной полосе до Нижнего Вала)
- Набережное шоссе (от Днепровского спуска до ул. Набережно-Крещатицкой)
С 19:00 до 01:15 ограничат движение на:
- ул. Нижний Вал
- ул. Глыбочицкая
- Глибочицкий проезд
- ул. Вячеслава Чорновола
- проспект Победы
- ул. Старовокзальная
- ул. Жилянская
- ул. Антоновича