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Воду из-под крана показали под микроскопом, но самое "интересное" заметили на аэраторе (видео)

Воскресенье 14 апреля 2024 15:28
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Воду из-под крана показали под микроскопом, но самое "интересное" заметили на аэраторе (видео) Что было в воде (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Блогер с ником Micro Zoom Guy решил показать, как выглядит обычная вода из-под крана. Впрочем, больше всего сеть поразило не это. Пользователей ошарашило, как выглядит аэратор - то самое "ситечко", сквозь которое из крана бежит вода.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которым блогер поделился в Instagram.

Как выглядит вода под микроскопом

Так, мужчина набрал воду из-под крана и поместил одну каплю на специальное стекло. Затем он показал, что "живет" в жидкости.

Благодаря микроскопу блогеру удалось увидеть, что в воде есть много живых микроорганизмов. Впрочем, безопоасны ли они - неизвестно.

Воду из-под крана показали под микроскопом, но самое &quot;интересное&quot; заметили на аэраторе (видео)

Воду из-под крана показали под микроскопом, но самое &quot;интересное&quot; заметили на аэраторе (видео)

Воду из-под крана показали под микроскопом, но самое &quot;интересное&quot; заметили на аэраторе (видео)

Вода под микроскопом (скриншоты)

Блогер не стал рассказывать, в какой стране он проводил свои "исследования". Также он не объяснил, какая именно вода попала к нему на "анализ" - техническая или питьевая.

Кран под микроскопом - смотрите, откуда течет вода

Но наиболее интересным оказался аэратор, через который течет жидкость. "Ситечко" было настолько грязным, что блогеру удалось отобрать образец для осмотра под микроскопом.

Воду из-под крана показали под микроскопом, но самое &quot;интересное&quot; заметили на аэраторе (видео)

Воду из-под крана показали под микроскопом, но самое &quot;интересное&quot; заметили на аэраторе (видео)

Воду из-под крана показали под микроскопом, но самое &quot;интересное&quot; заметили на аэраторе (видео)

Аэратор под микроскопом (скриншот)

Блогер показал, что и в аэраторе есть микроорганизмы. В нем живет немало "интересного".

Как реагирует сеть

В комментариях пользователи пишут:

  • "Это жизнь, она есть везде"
  • "Жаль, что я это посмотрел, лучше ничего не знать"
  • "Интересно, а я смотрел на воду под микроскопом в школе, такого не видел"

Напомним, на днях мы уже рассказывали, как выглядели украинские мужчины 100 лет назад.

Кроме того, недавно стало известно, какая старая украинская ваза стоит 75 тысяч гривен.

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