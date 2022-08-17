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Воду набирают из импровизированных "колодцев": в Мариуполе люди стоят в огромных очередях за едой

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Мариуполь, Среда 17 августа 2022 16:20
Воду набирают из импровизированных "колодцев": в Мариуполе люди стоят в огромных очередях за едой В Мариуполе огромная очередь за едой (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Во временно оккупированном Мариуполе украинцы вынуждены выстаивать очереди, чтобы получить порцию каши. Воду местные жители набирают из импровизированных "колодцев".

Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко

Также в Левобережном районе российские оккупанты открыли второй пункт фильтрации. Без нее людей не будут выпускать из города.

По словам чиновника, Левобережье остается наиболее пострадавшим районом города "с наименьшим вниманием оккупантов".

"Коллаборанты не стесняясь отвечают, что слишком много внимания Левобережью было за Украины, поэтому жители сейчас могут потерпеть", - говорится в сообщении.

Отмечается, что очередь в новый фильтрационный лагерь составляла более 1300 человек. Для того, чтобы пройти "верификацию", как этот процесс называют оккупанты, необходимо предоставить паспорт, телефон и трудовую книжку.

Андрющенко добавил, что без справки о фильтрации невозможно получить пропуск на выезд из города и эвакуироваться.

"Препятствия для эвакуации мариупольцев на каждом шагу", - отметил советник мэра.

Воду набирают из импровизированных &quot;колодцев&quot;: в Мариуполе люди стоят в огромных очередях за едойВоду набирают из импровизированных &quot;колодцев&quot;: в Мариуполе люди стоят в огромных очередях за едойВоду набирают из импровизированных &quot;колодцев&quot;: в Мариуполе люди стоят в огромных очередях за едой

В Мариуполе люди стоят в очереди за едой и водой (скрин с видео)

Воду набирают из импровизированных &quot;колодцев&quot;: в Мариуполе люди стоят в огромных очередях за едой

В Мариуполе оккупанты открыли пункт фильтрации (t.me/andriyshTime)

Ранее мы сообщали, что в Мариуполе катастрофически не хватает еды. Также в сети показали доказательное фото.

Также мы писали, что в Мариуполе оккупанты собирают автомобили, которые горожане оставили, убегая от войны.

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