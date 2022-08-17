Воду набирають з імпровізованих "колодязів": у Маріуполі люди стоять у величезних чергах за їжею

У тимчасово окупованому Маріуполі українці вимушені вистоювати черги, щоби отримати порцію каші. Воду місцеві жителі набирають з імпровізованих "колодязів".

Про це у Telegram повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко

Також у Лівобережному районі російські окупанти відкрили другий пункт фільтрації. Без неї людей не випускатимуть із міста.

За словами чиновника, Лівобережжя залишається найбільш постраждалим районом міста "з найменшою увагою окупантів".

"Колаборанти не соромлячись відповідають, що надто багато уваги Лівобережжю було за України, тому мешканці зараз можуть потерпіти", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що черга до нового фільтраційного табору становила понад 1300 осіб. Для того, щоб пройти "верифікацію", як цей процес називають окупанти, необхідно надати паспорт, телефон і трудову книжку.

Андрющенко додав, що без довідки про фільтрацію неможливо отримати перепустку на виїзд із міста й евакуюватися.

"Перешкоди для евакуації маріупольців на кожному кроці", - зазначив радник мера.

У Маріуполі люди стоять у черзі за їжею та водою (скрін з відео)

У Маріуполі окупанти відкрили пункт фільтрації (t.me/andriyshTime)