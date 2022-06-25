В Мариуполе - катастрофа с едой: появилось показательное фото
В Мариуполе кроме катастрофы с водой прибавилась еще гуманитарная. В городе катастрофически не хватает еды, а та, что появляется - доступна не для всех.
Об этом рассказал советник мэра города Петр Андрющенко.
В городе мало еды
По словам Андрющенко, люди вынуждены выстаивать огромные очереди за провизией. Горожане стоят в них тысячами. Он сообщает, что всем еды не хватает.
"Гуманитарная ситуация стремительно ухудшается. Кроме кризиса с питьевой водой, стремительно ухудшилась ситуация с едой. Частично через сокращение гуманитарной помощи, частично через возвращение в город мариупольцев из приморских поселков, где вообще нет гуманитарной помощи. Итог - большие тысячные очереди", - рассказал советник мэра.
Люди стоят за едой в очередях (фото: Петр Андрющенко)
В городе развивается бандитизм.
Андрющенко сообщает, что при содействии российских военных город превращается в зону бандитизма. Подростки грабят пожилых людей и забирают у них пенсии. Коллаборанты разводят руками, а оккупанты не вмешиваются.
Ранее мы сообщали, что в Мариуполе оккупанты собирают автомобили, которые горожане оставили, убегая от войны.
Также враг спекулирует едой, чтобы заставить жителей работать на "власть".