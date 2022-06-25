ru ua
Вс, 26 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Мариуполе - катастрофа с едой: появилось показательное фото

Новина українською →
Мариуполь, Суббота 25 июня 2022 13:23
В Мариуполе - катастрофа с едой: появилось показательное фото Фото: В Мариуполе люди вынуждены выживать (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В Мариуполе кроме катастрофы с водой прибавилась еще гуманитарная. В городе катастрофически не хватает еды, а та, что появляется - доступна не для всех.

Об этом рассказал советник мэра города Петр Андрющенко.

В городе мало еды

По словам Андрющенко, люди вынуждены выстаивать огромные очереди за провизией. Горожане стоят в них тысячами. Он сообщает, что всем еды не хватает.

"Гуманитарная ситуация стремительно ухудшается. Кроме кризиса с питьевой водой, стремительно ухудшилась ситуация с едой. Частично через сокращение гуманитарной помощи, частично через возвращение в город мариупольцев из приморских поселков, где вообще нет гуманитарной помощи. Итог - большие тысячные очереди", - рассказал советник мэра.

В Мариуполе - катастрофа с едой: появилось показательное фотоВ Мариуполе - катастрофа с едой: появилось показательное фотоЛюди стоят за едой в очередях (фото: Петр Андрющенко)

В городе развивается бандитизм.

Андрющенко сообщает, что при содействии российских военных город превращается в зону бандитизма. Подростки грабят пожилых людей и забирают у них пенсии. Коллаборанты разводят руками, а оккупанты не вмешиваются.

Ранее мы сообщали, что в Мариуполе оккупанты собирают автомобили, которые горожане оставили, убегая от войны.

Также враг спекулирует едой, чтобы заставить жителей работать на "власть".

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь