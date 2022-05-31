В Мариуполе оккупанты собирают автомобили, которые горожане оставили, убегая от войны
Все машины найдены в Мариуполе (целые и поврежденные) без владельцев оккупанты начали свозить на площадку рынка "Азовский". Это делают якобы для учета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
Если владельцы не появятся в течение месяца (фактически до 01.07) все машины будут признаны собственностью "молодой республики".
"Второй шаг после учета недвижимости до полного хищения имущества мариупольцев. Того, что чудом уцелело после авиабомб, Градов и Смерчей", - написал Петр Андрющенко.
Напомним, в дома мариупольцев, которые выехали с оккупированной территории, заселяют неизвестных. Такое разрешение выдают оккупанты.
Вчера мы сообщали, в мариупольском порту оккупанты закончили погрузку рулонной стали на судно РМ3 класса "Славутич" под флагом России.
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