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Водохреще за старим стилем: зворушливі привітання у прозі та віршах

Водохреще за старим стилем святкують 19 січня (фото: GettyImages)
Автор: Людмила Рябухіна

Сьогодні, в неділю 19 січня, за старим стилем відзначають Водохреще Христове. Це не лише день духовного очищення, а й чудова можливість привітати рідних, друзів та колег.

РБК-Україна (проєкт Styler) підготувало короткі привітання з Водохрещем для Viber, Telegram чи СМС.

Привітання з Водохрещем у прозі

***

З Водохрещем! Бажаю чистоти душі, здоров'я тіла та благополуччя у кожному дні!

***

Вітаю зі святом Водохреща! Нехай ваша душа буде чистою, а життя - сповнене благословенням і радощами!

***

Вітаю з Водохрещем! Нехай це свято очистить ваші серця і принесе тільки найкраще в життя!

Листівка до Водохреща (зображення: РадіоТрек)

***

З Водохрещем! Бажаю вам гармонії в серці, благополуччя у домі та Божого захисту на кожному кроці!

***

Вітаю зі святом! У цей світлий день Хрещення Господнього бажаю тобі благословення Божого, міцного здоров’я і невичерпної енергії.

***

З Водохрещем! Нехай чиста вода принесе в ваше життя благословення та здоров'я, а серце наповниться світлом!

Листівка до Водохреща (зображення: РадіоТрек)

***

Вітаю з Водохрещем! Бажаю, щоб цей день приніс у життя благодать і спокій. А свята вода нехай очистить твою душу і тіло.

***

Зі святом! Нехай Господь оберігає вас і вашу родину від усіх бід і негараздів.

Привітання з Водохрещем в листівках (зображення: РадіоТрек)

***

Вітаю зі святом Водохреща! Нехай свята вода змиє всі негаразди і подарує тобі нові сили та надії.

Привітання з Водохрещем у віршах

***

Нехай вода свята омиє
Всі смутки і печалі.
І в серці вашому завжди
Палка любов палає.

***

На Водохреще у цей час
Молитва щира йде до вас.
Благословення у ваш дім,
Щоб мир настав у світі всім.

Листівка до Водохреща (зображення: РадіоТрек)

***

Хай Господь вас оберігає,
Всі тривоги і біль забирає.
З Водохрещем!

***

Сьогодні день святий, чудовий,
Хай шлях твій буде чистий й довгий.
Вода Йорданська хай спасе
І щастя в дім твій принесе!

***

Водохреще - свято світле,
Нехай душа твоя розквітне.

Листівка до Водохреща (зображення: РадіоТрек)

***

З Водохрещем!
Хай Божа ласка вас огортає,
Від горя й зла захищає.

***

З Водохрещем!
В здоров’ї, радості й добрі
Нехай проходять ваші дні!

***

Водохреще світле нині,
Хай радість буде у родині!
Нехай Господь благословляє,
Від бід і зла охороняє.

Привітання з Водохрещем в листівках (зображення: РадіоТрек)

До речі, раніше ми писали про те, чому важливе свято Хрещення та Богоявлення.

А також розповідали про те, які молитви варто прочитати на Водохреще.

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: сайт ПЦУ, РадіоТрек, Жіночий журнал "Ліза".

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