Водохреще за старим стилем: зворушливі привітання у прозі та віршах

Привітання з Водохрещем у прозі

***

З Водохрещем! Бажаю чистоти душі, здоров'я тіла та благополуччя у кожному дні!

***

Вітаю зі святом Водохреща! Нехай ваша душа буде чистою, а життя - сповнене благословенням і радощами!

***

Вітаю з Водохрещем! Нехай це свято очистить ваші серця і принесе тільки найкраще в життя!

Листівка до Водохреща (зображення: РадіоТрек)

***

З Водохрещем! Бажаю вам гармонії в серці, благополуччя у домі та Божого захисту на кожному кроці!

***

Вітаю зі святом! У цей світлий день Хрещення Господнього бажаю тобі благословення Божого, міцного здоров’я і невичерпної енергії.

***

З Водохрещем! Нехай чиста вода принесе в ваше життя благословення та здоров'я, а серце наповниться світлом!

Листівка до Водохреща (зображення: РадіоТрек)

***

Вітаю з Водохрещем! Бажаю, щоб цей день приніс у життя благодать і спокій. А свята вода нехай очистить твою душу і тіло.

***

Зі святом! Нехай Господь оберігає вас і вашу родину від усіх бід і негараздів.

Привітання з Водохрещем в листівках (зображення: РадіоТрек)

***

Вітаю зі святом Водохреща! Нехай свята вода змиє всі негаразди і подарує тобі нові сили та надії.

Привітання з Водохрещем у віршах

***

Нехай вода свята омиє

Всі смутки і печалі.

І в серці вашому завжди

Палка любов палає.

***

На Водохреще у цей час

Молитва щира йде до вас.

Благословення у ваш дім,

Щоб мир настав у світі всім.

Листівка до Водохреща (зображення: РадіоТрек)

***

Хай Господь вас оберігає,

Всі тривоги і біль забирає.

З Водохрещем!

***

Сьогодні день святий, чудовий,

Хай шлях твій буде чистий й довгий.

Вода Йорданська хай спасе

І щастя в дім твій принесе!

***

Водохреще - свято світле,

Нехай душа твоя розквітне.

Листівка до Водохреща (зображення: РадіоТрек)

***

З Водохрещем!

Хай Божа ласка вас огортає,

Від горя й зла захищає.

***

З Водохрещем!

В здоров’ї, радості й добрі

Нехай проходять ваші дні!

***

Водохреще світле нині,

Хай радість буде у родині!

Нехай Господь благословляє,

Від бід і зла охороняє.

Привітання з Водохрещем в листівках (зображення: РадіоТрек)