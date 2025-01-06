Хрещення Господнє та Богоявлення. У ПЦУ пояснили, чим важливі ці свята

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Православної Церкви України (ПЦУ) у Facebook.

У чому сенс Хрещення Господнього та Богоявлення

"Дорогі брати і сестри! Сьогодні ми відзначаємо свято, яке поряд із Пасхою та П'ятдесятницею належить до найдавніших свят у Православній Церкві. До найдавніших і найважливіших", - наголосили у ПЦУ.

Українцям нагадали, що подія Хрещення Господа нашого Ісуса Христа торкається життя кожного віруючого християнина.

"Через особисте хрещення безгрішний Син Божий розпочинає Свою спасенну проповідь на землі, Він покладає початок лікування пошкодженої гріхом людської природи", - додали у Церкві.

Уточнюється, що про подію хрещення Ісуса Христа Іоаном Предтечею у водах Йордану згадують всі євангелісти.

Говориться також і про тогочасні настрої людей (які приходили хреститися до Іоана Предтечі).

"Тоді виходили до нього Єрусалим, і вся Юдея, і вся околиця Йорданська. І хрестилися в Йордані від нього, сповідаючи гріхи свої - люди відчували час приходу", - зацитували у ПЦУ Євангеліє від Матфія.

І коли Господь прийняв хрещення у водах Йордана, то вони побачили, як "розкрилися небеса", побачили "Духа Божого, Який сходив, мов голуб… І ось голос лунає з неба, який говорить: Це є Син Мій Улюблений, в Ньому Моє благовоління", - розповіли українцям.

У ПЦУ пояснили: у той момент "повнота Пресвятої Трійці відкриває Себе світові, адже до того часу Вона була назагал людству невідомою".

"Ось у чому сенс свята, і саме тому ми називаємо цей день не тільки Хрещенням Господнім, але й Богоявленням", - наголосили у Церкві.

Зазначається, що завдяки цьому Богоявленню та всьому, що Свята Трійця звершила для нашого спасіння, шлях до єднання з Богом відтоді відкритий для кожного.

"І лише від нас залежить, чи станемо ми на цей шлях і чи не зійдемо з нього", - підсумували у ПЦУ.

Допис ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)