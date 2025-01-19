Крещение по старому стилю: трогательные поздравления в прозе и стихах

Поздравления с Крещением в прозе

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С Крещением Господним! Желаю чистоты души, здоровья тела и благополучия в каждом дне!

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Поздравляю с праздником Крещения Господня! Пусть ваша душа будет чистой, а жизнь - полна благословения и радости!

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Поздравляю с Крещением! Пусть этот праздник очистит ваши сердца и принесет только самое лучшее в жизнь!

Открытка к Крещению (изображение: РадіоТрек)

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С Крещением Господним! Желаю вам гармонии в сердце, благополучия в доме и Божьей защиты на каждом шагу!

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Поздравляю с праздником! В этот светлый день Крещения Господня желаю тебе благословения Божьего, крепкого здоровья и неисчерпаемой энергии.

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С Крещением Господним! Пусть чистая вода принесет в вашу жизнь благословение и здоровье, а сердце наполнится светом!

Открытка к Крещению (изображение: РадіоТрек)

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Поздравляю с Крещением! Желаю, чтобы этот день принес в жизнь благодать и спокойствие. А святая вода пусть очистит твою душу и тело.

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С праздником! Пусть Господь оберегает вас и вашу семью от всех бед и невзгод.

Поздравления с Крещением в открытках (изображение: РадіоТрек)

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Поздравляю с праздником Крещения! Пусть святая вода смоет все невзгоды и подарит тебе новые силы и надежды.

Поздравления с Крещением в стихах

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Нехай вода свята омиє

Всі смутки і печалі.

І в серці вашому завжди

Палка любов палає.

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На Водохреще у цей час

Молитва щира йде до вас.

Благословення у ваш дім,

Щоб мир настав у світі всім.

Открытка к Крещению (изображение: РадіоТрек)

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Хай Господь вас оберігає,

Всі тривоги і біль забирає.

З Водохрещем!

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Сьогодні день святий, чудовий,

Хай шлях твій буде чистий й довгий.

Вода Йорданська хай спасе

І щастя в дім твій принесе!

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Водохреще - свято світле,

Нехай душа твоя розквітне.

Открытка к Крещению (изображение: РадіоТрек)

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З Водохрещем!

Хай Божа ласка вас огортає,

Від горя й зла захищає.

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З Водохрещем!

В здоров’ї, радості й добрі

Нехай проходять ваші дні!

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Водохреще світле нині,

Хай радість буде у родині!

Нехай Господь благословляє,

Від бід і зла охороняє.

Поздравления с Крещением в открытках (изображение: РадіоТрек)