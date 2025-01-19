Водохреще за старим стилем: зворушливі привітання у прозі та віршах
Сьогодні, в неділю 19 січня, за старим стилем відзначають Водохреще Христове. Це не лише день духовного очищення, а й чудова можливість привітати рідних, друзів та колег.
РБК-Україна (проєкт Styler) підготувало короткі привітання з Водохрещем для Viber, Telegram чи СМС.
Привітання з Водохрещем у прозі
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З Водохрещем! Бажаю чистоти душі, здоров'я тіла та благополуччя у кожному дні!
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Вітаю зі святом Водохреща! Нехай ваша душа буде чистою, а життя - сповнене благословенням і радощами!
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Вітаю з Водохрещем! Нехай це свято очистить ваші серця і принесе тільки найкраще в життя!
Листівка до Водохреща (зображення: РадіоТрек)
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З Водохрещем! Бажаю вам гармонії в серці, благополуччя у домі та Божого захисту на кожному кроці!
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Вітаю зі святом! У цей світлий день Хрещення Господнього бажаю тобі благословення Божого, міцного здоров’я і невичерпної енергії.
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З Водохрещем! Нехай чиста вода принесе в ваше життя благословення та здоров'я, а серце наповниться світлом!
Листівка до Водохреща (зображення: РадіоТрек)
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Вітаю з Водохрещем! Бажаю, щоб цей день приніс у життя благодать і спокій. А свята вода нехай очистить твою душу і тіло.
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Зі святом! Нехай Господь оберігає вас і вашу родину від усіх бід і негараздів.
Привітання з Водохрещем в листівках (зображення: РадіоТрек)
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Вітаю зі святом Водохреща! Нехай свята вода змиє всі негаразди і подарує тобі нові сили та надії.
Привітання з Водохрещем у віршах
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Нехай вода свята омиє
Всі смутки і печалі.
І в серці вашому завжди
Палка любов палає.
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На Водохреще у цей час
Молитва щира йде до вас.
Благословення у ваш дім,
Щоб мир настав у світі всім.
Листівка до Водохреща (зображення: РадіоТрек)
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Хай Господь вас оберігає,
Всі тривоги і біль забирає.
З Водохрещем!
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Сьогодні день святий, чудовий,
Хай шлях твій буде чистий й довгий.
Вода Йорданська хай спасе
І щастя в дім твій принесе!
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Водохреще - свято світле,
Нехай душа твоя розквітне.
Листівка до Водохреща (зображення: РадіоТрек)
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З Водохрещем!
Хай Божа ласка вас огортає,
Від горя й зла захищає.
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З Водохрещем!
В здоров’ї, радості й добрі
Нехай проходять ваші дні!
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Водохреще світле нині,
Хай радість буде у родині!
Нехай Господь благословляє,
Від бід і зла охороняє.
Привітання з Водохрещем в листівках (зображення: РадіоТрек)
До речі, раніше ми писали про те, чому важливе свято Хрещення та Богоявлення.
А також розповідали про те, які молитви варто прочитати на Водохреще.
При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: сайт ПЦУ, РадіоТрек, Жіночий журнал "Ліза".