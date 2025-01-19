Крещение по старому стилю: трогательные поздравления в прозе и стихах
Сегодня, в воскресенье 19 января, по старому стилю отмечают Крещение Христово. Это не только день духовного очищения, но и прекрасная возможность поздравить родных, друзей и коллег.
РБК-Украина (проект Styler) подготовило короткие поздравления с Крещением для Viber, Telegram или СМС.
Поздравления с Крещением в прозе
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С Крещением Господним! Желаю чистоты души, здоровья тела и благополучия в каждом дне!
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Поздравляю с праздником Крещения Господня! Пусть ваша душа будет чистой, а жизнь - полна благословения и радости!
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Поздравляю с Крещением! Пусть этот праздник очистит ваши сердца и принесет только самое лучшее в жизнь!
Открытка к Крещению (изображение: РадіоТрек)
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С Крещением Господним! Желаю вам гармонии в сердце, благополучия в доме и Божьей защиты на каждом шагу!
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Поздравляю с праздником! В этот светлый день Крещения Господня желаю тебе благословения Божьего, крепкого здоровья и неисчерпаемой энергии.
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С Крещением Господним! Пусть чистая вода принесет в вашу жизнь благословение и здоровье, а сердце наполнится светом!
Открытка к Крещению (изображение: РадіоТрек)
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Поздравляю с Крещением! Желаю, чтобы этот день принес в жизнь благодать и спокойствие. А святая вода пусть очистит твою душу и тело.
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С праздником! Пусть Господь оберегает вас и вашу семью от всех бед и невзгод.
Поздравления с Крещением в открытках (изображение: РадіоТрек)
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Поздравляю с праздником Крещения! Пусть святая вода смоет все невзгоды и подарит тебе новые силы и надежды.
Поздравления с Крещением в стихах
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Нехай вода свята омиє
Всі смутки і печалі.
І в серці вашому завжди
Палка любов палає.
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На Водохреще у цей час
Молитва щира йде до вас.
Благословення у ваш дім,
Щоб мир настав у світі всім.
Открытка к Крещению (изображение: РадіоТрек)
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Хай Господь вас оберігає,
Всі тривоги і біль забирає.
З Водохрещем!
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Сьогодні день святий, чудовий,
Хай шлях твій буде чистий й довгий.
Вода Йорданська хай спасе
І щастя в дім твій принесе!
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Водохреще - свято світле,
Нехай душа твоя розквітне.
Открытка к Крещению (изображение: РадіоТрек)
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З Водохрещем!
Хай Божа ласка вас огортає,
Від горя й зла захищає.
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З Водохрещем!
В здоров’ї, радості й добрі
Нехай проходять ваші дні!
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Водохреще світле нині,
Хай радість буде у родині!
Нехай Господь благословляє,
Від бід і зла охороняє.
Поздравления с Крещением в открытках (изображение: РадіоТрек)
Кстати, ранее мы писали о том, почему важен праздник Крещения и Богоявления.
А также рассказывали о том, какие молитвы стоит прочитать на Крещение.
При написании материала использовались такие источники: сайт ПЦУ, РадіоТрек, Жіночий журнал "Ліза".