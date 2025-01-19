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Крещение по старому стилю: трогательные поздравления в прозе и стихах

Воскресенье 19 января 2025 06:44
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Крещение по старому стилю: трогательные поздравления в прозе и стихах Крещение по старому стилю празднуют 19 января (фото: GettyImages)
Автор: Людмила Рябухіна

Сегодня, в воскресенье 19 января, по старому стилю отмечают Крещение Христово. Это не только день духовного очищения, но и прекрасная возможность поздравить родных, друзей и коллег.

РБК-Украина (проект Styler) подготовило короткие поздравления с Крещением для Viber, Telegram или СМС.

Поздравления с Крещением в прозе

***

С Крещением Господним! Желаю чистоты души, здоровья тела и благополучия в каждом дне!

***

Поздравляю с праздником Крещения Господня! Пусть ваша душа будет чистой, а жизнь - полна благословения и радости!

***

Поздравляю с Крещением! Пусть этот праздник очистит ваши сердца и принесет только самое лучшее в жизнь!

Крещение по старому стилю: трогательные поздравления в прозе и стихах

Открытка к Крещению (изображение: РадіоТрек)

***

С Крещением Господним! Желаю вам гармонии в сердце, благополучия в доме и Божьей защиты на каждом шагу!

***

Поздравляю с праздником! В этот светлый день Крещения Господня желаю тебе благословения Божьего, крепкого здоровья и неисчерпаемой энергии.

***

С Крещением Господним! Пусть чистая вода принесет в вашу жизнь благословение и здоровье, а сердце наполнится светом!

Крещение по старому стилю: трогательные поздравления в прозе и стихах

Открытка к Крещению (изображение: РадіоТрек)

***

Поздравляю с Крещением! Желаю, чтобы этот день принес в жизнь благодать и спокойствие. А святая вода пусть очистит твою душу и тело.

***

С праздником! Пусть Господь оберегает вас и вашу семью от всех бед и невзгод.

Крещение по старому стилю: трогательные поздравления в прозе и стихах

Поздравления с Крещением в открытках (изображение: РадіоТрек)

***

Поздравляю с праздником Крещения! Пусть святая вода смоет все невзгоды и подарит тебе новые силы и надежды.

Поздравления с Крещением в стихах

***

Нехай вода свята омиє
Всі смутки і печалі.
І в серці вашому завжди
Палка любов палає.

***

На Водохреще у цей час
Молитва щира йде до вас.
Благословення у ваш дім,
Щоб мир настав у світі всім.

Крещение по старому стилю: трогательные поздравления в прозе и стихах

Открытка к Крещению (изображение: РадіоТрек)

***

Хай Господь вас оберігає,
Всі тривоги і біль забирає.
З Водохрещем!

***

Сьогодні день святий, чудовий,
Хай шлях твій буде чистий й довгий.
Вода Йорданська хай спасе
І щастя в дім твій принесе!

***

Водохреще - свято світле,
Нехай душа твоя розквітне.

Крещение по старому стилю: трогательные поздравления в прозе и стихах

Открытка к Крещению (изображение: РадіоТрек)

***

З Водохрещем!
Хай Божа ласка вас огортає,
Від горя й зла захищає.

***

З Водохрещем!
В здоров’ї, радості й добрі
Нехай проходять ваші дні!

***

Водохреще світле нині,
Хай радість буде у родині!
Нехай Господь благословляє,
Від бід і зла охороняє.

Крещение по старому стилю: трогательные поздравления в прозе и стихах

Поздравления с Крещением в открытках (изображение: РадіоТрек)

Кстати, ранее мы писали о том, почему важен праздник Крещения и Богоявления.

А также рассказывали о том, какие молитвы стоит прочитать на Крещение.

При написании материала использовались такие источники: сайт ПЦУ, РадіоТрек, Жіночий журнал "Ліза".

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