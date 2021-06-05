Водная блокада Крыма под угрозой срыва: дамба разрушается, а новую не достроили (видео)

В Херсонской области эту временную плотину в 2014-м собственными силами соорудили местные фермеры. Использовали для возведения 6-метровой преграды для воды мешки с песком и металлические конструкции.

Теперь люди замечают, что сооружение стало пропускать воду, текущую из Днепра к АРК - некоторые мешки разорвало, другие сползли.

Как рассказала начальник отдела водопользования Управления Северо-Крымского канала Наталья Тарапун, дно канала теперь сухое, оно уже поросло деревьями, а 7 лет назад тут было 5 метров воды.

Помимо этого временного барьера, в Херсонской области в 2015 году начали возводить новую дамбу, чтобы вода не попала в захваченный Россией украинский полуостров. Впрочем, сооружение так и не достроили.

Тарапун отметила, что эта "новая" дамба технически не заготовлена и не готова к эксплуатации.

Как отмечается в материале, теперь официальная позиция Киева о том, что вода в Крым пойдет только после деоккупации - оказалась под угрозой из-за разрушения существующей дамбы.

Видео: в Херсонской области разрушается дамба, перекрывающая воду в аннексированный Крым