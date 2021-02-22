Зеленский заявил, что вторая дамба на Северо-Крымском канале пока не планируется
Украина пока не намерена строить вторую дамбу на Северо-Крымском канале. Особенно в рамках проекта "Большая стройка".
Об этом на короткой пресс-конференции после выступления на форуме "Украина 30" заявил президент Владимир Зеленский.
В частности, Зеленскому задали вопрос о том, что якобы российские СМИ на прошлой неделе растиражировали информацию о том, что Украина собирается строить вторую дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы исключить попадание воды на оккупированный полуостров.
При этом президент ответил, что в рамках проекта "Большая стройка" дамбу не собираются строить.
"Пока что не собирались. Но читать об этом надо, иногда они подкидывают неплохие идеи", - добавил Зеленский.
Напомним, о строительстве дамбы на прошлой неделе рассказывал представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич. По итогам встречи с управлением канала он заявил, что обсуждается необходимость достроить дамбу на 107 километре Северо-Крымского канала, чтобы полностью исключить попадание воды на полуостров.
До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия довела Крым "до ручки" и именно с этим связаны проблемы полуострова.