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Зеленский заявил, что вторая дамба на Северо-Крымском канале пока не планируется

Новина українською → Киев, Понедельник 22 февраля 2021 11:32
Зеленский заявил, что вторая дамба на Северо-Крымском канале пока не планируется Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украина пока не намерена строить вторую дамбу на Северо-Крымском канале. Особенно в рамках проекта "Большая стройка".

Об этом на короткой пресс-конференции после выступления на форуме "Украина 30" заявил президент Владимир Зеленский.

В частности, Зеленскому задали вопрос о том, что якобы российские СМИ на прошлой неделе растиражировали информацию о том, что Украина собирается строить вторую дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы исключить попадание воды на оккупированный полуостров.

При этом президент ответил, что в рамках проекта "Большая стройка" дамбу не собираются строить.

"Пока что не собирались. Но читать об этом надо, иногда они подкидывают неплохие идеи", - добавил Зеленский.

Напомним, о строительстве дамбы на прошлой неделе рассказывал представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич. По итогам встречи с управлением канала он заявил, что обсуждается необходимость достроить дамбу на 107 километре Северо-Крымского канала, чтобы полностью исключить попадание воды на полуостров.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия довела Крым "до ручки" и именно с этим связаны проблемы полуострова.

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