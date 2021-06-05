Водна блокада Криму під загрозою зриву: дамба руйнується, а нову не добудували (відео)

У Херсонській області цю тимчасову греблю в 2014-му власними силами спорудили місцеві фермери. Використовували для зведення 6-метрової перешкоди для води мішки з піском і металеві конструкції.

Тепер люди помічають, що споруда стала пропускати воду, що тече з Дніпра до АРК - деякі мішки розірвало, інші сповзли.

Як розповіла начальник відділу водокористування Управління Північно-Кримського каналу Наталія Тарапун, дно каналу тепер сухе, воно вже поросло деревами, а 7 років тому тут було 5 метрів води.

Крім цього тимчасового бар'єра, в Херсонській області в 2015 році почали зводити нову дамбу, щоб вода не потрапила в захоплений Росією український півострів. Втім, споруду так і не добудували.

Тарапун зазначила, що ця "нова" дамба технічно не заготовлена і не готова до експлуатації.

Як зазначається в матеріалі, тепер офіційна позиція Києва про те, що вода в Крим піде тільки після деокупації - опинилася під загрозою через руйнування існуючої дамби.

Відео: у Херсонській області руйнується дамба, що перекриває воду в анексований Крим