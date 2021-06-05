RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Водна блокада Криму під загрозою зриву: дамба руйнується, а нову не добудували (відео)

Автор: Володимир Костирін

Коло КПВВ "Каланчак" біля адміністративного кордону з окупованим Кримом руйнується дамба на 91-му кілометрі Північно-Кримського каналу, яка перекриває воду до півострова.

Про це йдеться в сюжеті "5 каналу".

У Херсонській області цю тимчасову греблю в 2014-му власними силами спорудили місцеві фермери. Використовували для зведення 6-метрової перешкоди для води мішки з піском і металеві конструкції.

Тепер люди помічають, що споруда стала пропускати воду, що тече з Дніпра до АРК - деякі мішки розірвало, інші сповзли.

Як розповіла начальник відділу водокористування Управління Північно-Кримського каналу Наталія Тарапун, дно каналу тепер сухе, воно вже поросло деревами, а 7 років тому тут було 5 метрів води.

Крім цього тимчасового бар'єра, в Херсонській області в 2015 році почали зводити нову дамбу, щоб вода не потрапила в захоплений Росією український півострів. Втім, споруду так і не добудували.

Тарапун зазначила, що ця "нова" дамба технічно не заготовлена і не готова до експлуатації.

Як зазначається в матеріалі, тепер офіційна позиція Києва про те, що вода в Крим піде тільки після деокупації - опинилася під загрозою через руйнування існуючої дамби.

Відео: у Херсонській області руйнується дамба, що перекриває воду в анексований Крим

Нагадаємо, в лютому президент України Володимир Зеленський заявив, що друга дамба на Північно-Кримському каналі поки не планується.

Також повідомлялося, що навесні була опублікована карта вододефіциту Криму, яка показала, що на окупованому півострові річки зникають, а водосховища висихають.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України КримХерсонская областьводаКаланчак