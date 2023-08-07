Для водіїв готують новий штраф. За це порушення можуть навіть забрати посвідчення

В Україні хочуть штрафувати водіїв гучних транспортних засобів і навіть позбавляти водійських прав за їзду у разі порушення допустимого рівня шуму.
Про це йдеться у законопроєкті, який зареєстрували у Верховній Раді.
Наголосимо, що даний законопроєкт тільки зареєстрували, але його ще не впровадили.
"Багато людей здригаються кожен раз, коли чують звук роботи прямоточних глушників. І це не лише військові. "Гонщикам" заборонено ганяти в містах під час воєнного стану. Але вони це продовжують робити, не розуміючи, що часи змінилися, сьогодні крутий той, хто носить форму, а не той, хто газує на світлофорах. І що гучні звуки травмують людей, які чули війну", - зазначив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, який разом з однопартійцями подав цей законопроєкт.
Якщо закон приймуть, то на водіїв чекають наступні зміни:
При цьому зазначається, що професійні гонщики зможуть тренуватися за межами міста.
Нагадаємо, що у травні також подали пропозицію запровадити штраф для водіїв за неправильне перевезення тварин у транспортних засобах. Адже вони можуть відволікати водія і цим створювати потенційний ризик ДТП.
Водночас якщо у машині нема спецзасобів для перевезення або надійних кріплень для тварини, то при раптовій зупинці вона може травмуватись.
Штрафи за такі порушення пропонували встановити у розмірі 510 грн, а за повторне порушення - 850 грн.
Раніше ми писали про те, що водії відтепер можуть економити на пальному.
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