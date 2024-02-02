Водіям розповіли, як не отримати штраф за зупинку авто у недозволеному місці

Водіям в деяких випадках доводиться здійснювати вимушену зупинку авто у тих місцях, де вона заборонена. Існують певні винятки із правил, які дозволяють уникнути штрафу.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт "Дорожній адвокат".
Кожен водій може зіткнутися з ситуацією, коли через певні обставини необхідно зупинити автомобіль.
Зокрема через такі, як технічна несправність автомобіля чи погіршення стану здоровʼя. Часто такі ситуації виникають у місцях, де зупинка заборонена правилами дорожнього руху, ставлячи водія перед ризиком отримання штрафу.
Відповідно до п. 15.9 ПДР зупинка забороняється, зокрема:
Відповідно до положень ч. 1 ст. 122 КУпАП порушення правил зупинки передбачає накладення штрафу в розмірі 340 грн.
Відповідно до п. 1.10 ПДР вимушена зупинка - це зупинка автомобіля, яка пов'язана з технічною несправністю чи появою перешкоди. Тобто якщо водій виявляє під час руху несправність автомобіля чи відчуває погіршення стану здоровʼя, то він має право здійснити вимушену зупинку, зокрема, в забороненому місці.
У разі вимушеної зупинки в забороненому місці водій повинен позначити автомобіль увімкненням аварійної світлової сигналізації.
Адвокати кажуть, що вимушена зупинка в забороненому місці не є порушенням закону, оскільки закон передбачає порядок дій водія на випадок такої зупинки.
У разі вимушеної зупинки й відсутності можливості прибрати автомобіль, обовʼязково увімкніть "аварійку". Працівнику поліції повідомте про факт вимушеної зупинки та причини несправності автомобіля чи поганого стану здоровʼя.
За необхідності опишіть це у письмових поясненнях.
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