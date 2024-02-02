Водителям рассказали, как не получить штраф за остановку авто в неположенном месте

Где запрещено осуществлять остановку

Каждый водитель может столкнуться с ситуацией, когда из-за определенных обстоятельств необходимо остановить автомобиль.

В частности, из-за таких, как техническая неисправность автомобиля или ухудшение состояния здоровья. Часто такие ситуации возникают в местах, где остановка запрещена ПДД, ставя водителя перед риском получения штрафа.

Согласно п. 15.9 ПДД остановка запрещается, в частности:

на пешеходных переходах и ближе 10 м от них с обеих сторон

на перекрестках и ближе 10 м от края перекрещивающейся проезжей части при отсутствии на них пешеходного перехода

ближе 30 м от посадочных площадок для остановки маршрутных транспортных средств

ближе 10 м от обозначенного места выполнения дорожных работ и в зоне их выполнения

ближе 10 м от выездов с близлежащих территорий и непосредственно в месте выезда

Какая ответственность

В соответствии с положениями ч. 1 ст. 122 КУоАП нарушение правил остановки предусматривает наложение штрафа в размере 340 грн.

Согласно п. 1.10 ПДД вынужденная остановка - это остановка автомобиля, связанная с технической неисправностью или появлением препятствия. То есть, если водитель обнаруживает при движении неисправность автомобиля или испытывает ухудшение состояния здоровья, то он имеет право совершить вынужденную остановку, в частности, в запрещенном месте.

При вынужденной остановке в запрещенном месте водитель должен обозначить автомобиль включением аварийной световой сигнализации.

Адвокаты говорят, что вынужденная остановка в запрещенном месте не является нарушением закона, поскольку закон предусматривает порядок действий водителя на случай такой остановки.

Как действовать, чтобы не получить штраф

В случае вынужденной остановки и отсутствия возможности убрать автомобиль обязательно включите "аварийку". Сотруднику полиции сообщите о факте вынужденной остановки и причинах неисправности автомобиля или плохого состояния здоровья.

При необходимости, опишите это в письменных объяснениях.