Повинні знати всі: якими знаками та жестами обмінюють водії на дорозі

На дорозі автомобілісти часто обмінюються знаками, які допомагають передати іншому водієві вичерпну інформацію про ту чи ту ситуацію. Однак, не знаючи основних положень, новачок може легко потрапити в неприємну ситуацію.

Які знаки і сигнали має знати кожен водії - читайте на Styler нижче .

Сигнали фарами

Одне коротке миготіння далеким світлом означає, що ви можете проїжджати, вам дають дорогу.

А от декілька коротких миготінь далеким світлом - потрібно знизити швидкість, оскільки попереду небезпека або поліція. Або ж потрібно вимкнути дальнє світло під час руху вночі.

Кілька довгих миготінь далеким світлом від авто, яке їде ззаду означає, що вам потрібно поступитися дорогою. А кілька миготінь "аварійкою" означає, що вам подякували за те, що поступилися трасою.

Увімкнений лівий "поворотник" автобуса або вантажівки на трасі попереджає, що обганяти не можна. Однак, якщо ввімкнений правий "поворотник", то обганяти можна, але варто бути обережним.

Звукові сигнали

Якщо ви почули короткий сигнал то він означає вітання або "будь ласка", якщо ви подякували людині "аварійкою".

Важливо, якщо водій почув довгий гудок і моргання далеким світлом, то необхідно зупинитись, оскільки ваш автомобіль несправний.

Також є певні жести руками, які ще називають "азбука" водія. Якщо інший водій вам вказує рукою на узбіччя, то ваш автомобіль несправний і потрібно зупинитися.

Рука вказує на двері автомобіля - одна з дверей нещільно зачинена.

Якщо ж вам показали удар долонями - перевірте багажник, можливо він відчинений.