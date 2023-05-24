Водіям повідомили про важливі зміни. Вони стосуються сервісних центрів МВС

Що змінилося для українців

Так, кожен громадянин України може пред’являти адміністратору сервісного центру МВС закордонний паспорт.

Зазначимо, що документ потрібен, аби отримати такі послуги:

здача теоретичних і практичних іспитів

отримання посвідчення водія

реєстрація та перереєстрація транспортних засобів

Важливо! Якщо громадянин надає ID-картку без наявних відомостей про реєстрацію свого місця проживання, він також має надати довідку про реєстрацію місця проживання особи.

Так само у разі надання закордонного паспорту, потрібно разом з цим документом надавати довідку про реєстрацію місця проживання особи.

Що ще змінилося?

Також відтепер водії можуть обміняти права у "Дії" всього у декілька кліків.

Замовити можна як фізичний пластиковий документ і забрати його у сервісному центрі МВС особисто, так і Е-посвідчення, яке є виключно цифровим та дійсним на території України.

Обмін або відновлення посвідчення водія актуальні, коли:

закінчився термін дії наявного у водія документу

його втрачено або знищено

написи на бланку затерлись і не читаються

водій змінив особисті дані (прізвище, ім'я, по-батькові, стать)

за бажанням власника замінити старе посвідчення на нове.

Важливо! При замовленні послуги в застосунку "Дія" на час воєнного стану медична довідка про придатність до керування транспортними засобами не додається.

Після подачі заявки протягом 10 хвилин варто оплатити за послугу, інакше заява анулюється.

А ще які нововведення?

Ще водії нарешті можуть продати авто із номерним знаком.

При укладенні договору купівлі-продажу та перереєстрації транспортного засобу в сервісному центрі МВС, можна передати безоплатно номерні знаки від попереднього власника новому власнику. Це не стосується платних та індивідуальних номерних знаків.

Але пам'ятайте, що платні номерні знаки державної реєстрації можна передавати лише після сплати їхньої вартості у сервісному центрі.

Додамо, що консультації щодо послуг сервісних центрів МВС можна отримати за телефоном (044) 290-19-88, а також на сторінці Головного сервісного центру МВС у Facebook або на сайті.