Водителям сообщили о важных переменах. Они касаются сервисных центров МВД

Украинские водители могут получить услуги сервисных центров МВД, предоставив загранпаспорт или его электронный вариант в приложении "Дія". Ранее в перечне документов, которые обязательно предоставлялись для установления личности, был только внутренний паспорт гражданина Украины.
Подробнее об этом и других новшествах, которые внедрили для украинцев, читайте в материале Styler ниже.
Так, каждый гражданин Украины может предъявлять администратору сервисного центра МВД загранпаспорт.
Отметим, что документ нужен, чтобы получить следующие услуги:
Важно! Если гражданин предоставляет ID-карту без имеющихся сведений о регистрации своего места жительства, он также должен предоставить справку о регистрации места жительства.
Так же в случае предоставления загранпаспорта - нужно вместе с этим документом предоставлять справку о регистрации места жительства.
Также отныне водители могут обменять права в "Дія" всего в несколько кликов.
Заказать можно как физический пластиковый документ и забрать его в сервисном центре МВД лично, так и Е-удостоверение, исключительно цифровое и действительное на территории Украины.
Обмен или восстановление водительского удостоверения актуальны, когда:
Важно! При заказе услуги в приложении на время военного положения медицинская справка о пригодности к управлению транспортными средствами не прилагается.
После подачи заявки в течение 10 минут следует оплатить услугу, иначе заявление аннулируется.
Еще водители наконец-то могут продать авто с номерным знаком.
При заключении договора купли-продажи и перерегистрации транспортного средства в сервисном центре МВД можно безвозмездно передать номерные знаки от предыдущего владельца новому владельцу. Это не относится к платным и индивидуальным номерным знакам.
Но помните, что платные номерные знаки государственной регистрации можно передавать только после оплаты их стоимости в сервисном центре.
Добавим, что консультации по сервисным центрам МВД можно получить по телефону (044) 290-19-88, а также на странице Главного сервисного центра МВД в Facebook или на сайте.
Раньше мы рассказывали, что собираются заменить украинские паспорта-книги.
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