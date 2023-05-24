Водителям сообщили о важных переменах. Они касаются сервисных центров МВД

Что изменилось для украинцев

Так, каждый гражданин Украины может предъявлять администратору сервисного центра МВД загранпаспорт.

Отметим, что документ нужен, чтобы получить следующие услуги:

сдача теоретических и практических экзаменов

получение водительского удостоверения

регистрация и перерегистрация транспортных средств

Важно! Если гражданин предоставляет ID-карту без имеющихся сведений о регистрации своего места жительства, он также должен предоставить справку о регистрации места жительства.

Так же в случае предоставления загранпаспорта - нужно вместе с этим документом предоставлять справку о регистрации места жительства.

Что еще изменилось?

Также отныне водители могут обменять права в "Дія" всего в несколько кликов.

Заказать можно как физический пластиковый документ и забрать его в сервисном центре МВД лично, так и Е-удостоверение, исключительно цифровое и действительное на территории Украины.

Обмен или восстановление водительского удостоверения актуальны, когда:

истек срок действия имеющегося у водителя документа

он потерян или уничтожен

надписи на бланке затерлись и не читаются

водитель изменил личные данные (фамилию, имя, отчество, пол)

по желанию владельца заменить старое удостоверение новым

Важно! При заказе услуги в приложении на время военного положения медицинская справка о пригодности к управлению транспортными средствами не прилагается.

После подачи заявки в течение 10 минут следует оплатить услугу, иначе заявление аннулируется.

А еще какие новшества?

Еще водители наконец-то могут продать авто с номерным знаком.

При заключении договора купли-продажи и перерегистрации транспортного средства в сервисном центре МВД можно безвозмездно передать номерные знаки от предыдущего владельца новому владельцу. Это не относится к платным и индивидуальным номерным знакам.

Но помните, что платные номерные знаки государственной регистрации можно передавать только после оплаты их стоимости в сервисном центре.

Добавим, что консультации по сервисным центрам МВД можно получить по телефону (044) 290-19-88, а также на странице Главного сервисного центра МВД в Facebook или на сайте.