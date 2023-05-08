В Україні змінять паспорти-книжки: яким хочуть зробити документ

В Україні хочуть внести зміни до положення про паспорт громадянина країни . Це радить Верховна Рада. Зміни необхідні для документа старого зразка, де відомості записані двома мовами – українською та російською.

Нові подробиці про паспорти

"Я оприлюднив річний публічний звіт, як це передбачено законом. Згадав, що є проблема із зразками паспортів", - розповів Кремень.

Зазначимо, що зараз в Україні діють і ID-паспорт, і паспорт у вигляді книжечки.

Тарас повідомив, що у звіті міститься рекомендація Кабміну забезпечити внесення змін до Тимчасового порядку оформлення та видачі паспорта громадянина України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 06.06.2019 № 456 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.06.2019 за № 620/3 вимога внесення відомостей російською мовою на другій сторінці паспорта громадянина України зразка 1994 року (у формі книжечки) як таку, що не відповідає положенням Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Зараз про визнання недійсними паспорти-книжки не йдеться. Але нові документи видаватимуться українцям вже з написом усередині лише державною мовою.

"Тобто якщо паспорт-книжечка видаватиметься, то відомості потрібно вносити туди лише українською. Закон передбачає внесення відомостей про громадянина в різні документи лише державною мовою", - пояснив уповноважений із захисту державної мови.

Коли буде введено зміни

На запитання про те, коли до паспортів-книжок будуть вноситись дані лише українською мовою, Кремень відповів, що це мало статися ще 2019 року, коли набув чинності закон про мову.

"Але про нові зразки паспортів не йдеться, про заборону та скасування теж не йдеться", - резюмував Тарас.