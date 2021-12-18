Водителю на заметку: эти простые советы помогут экономить бензин в любую пору года
Фото: как водители могут сократить расход бензина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автомобилисты придумывают массу приемов, как можно сэкономить на горючем. Кто-то заливает бензин подешевле, другие предпочитают открывать окна в транспорте, нежели включать кондиционер... хотя на самом деле такая практика может привести к обратному результату. Как же не подтверждать на собственном опыте верность поговорки - скупой платит дважды?
О простых и действенных способах добиться меньшего расхода бензина в любую пору года - читайте в материале ниже.
Как можно сэкономить горючее - советы
- Прогрев двигателя авто на холостых может привести к трате до 1,5-2 литров в час. Эксперты рекомендуют в первые минуты после запуска двигателя двигаться на скорости до 60 км/ч, и нормальная рабочая температура образуется уже через 7-10 минут.
- Покупать бензин попроще, с меньшим октановым числом - не всегда оправдывает желание сэкономить на горючем деньги, даже наоборот. Дело в том, что если лить в бак, к примеру, вместо указанного в паспорте авто 95-го бензина более дешевый 92-й, то расход топлива может увеличиться до 20%. Поэтому желательно заправляться именно рекомендуемым горючим.
- Не забывайте следить за нормальным уровнем давления в шинах. Так, если оно ниже нормы на 0,4 атмосферы, расход топлива увеличивается на целых 10%.
- Открытые окна и люк ухудшают аэродинамику, поэтому в целях экономии горючего их лучше закрыть. Специалисты обращают внимание, что даже с работающим кондиционером машина потребляет меньше горючего, чем с открытыми окнами.
- После начала движения не стоить особо медлить с переходом на повышенную передачу. Так, 1-3 скорости актуальны на старте, для разгона или в гору. Эксперты утверждают, что равномерная езда со скоростью 50-70 км/ч на 5-й передаче не вредит мотору.
- Следить за нормальным техническим состоянием авто важно во всех смыслах, в том числе и ради экономии. Так, из-за загрязненного воздушного или топливного фильтров расход топлива увеличивается на 10%. Также не забывайте вовремя менять смазку.
- На нейтральной передаче авто тратит около 2 л на 100 км. Кроме того, на нейтрале увеличивается тормозной путь на 10-15%. Поэтому кататься на такой передаче не стоит.
- Эксперты называют идеальным скоростным режимом 70-80 км/ч, но речь тут идет на практике лишь за пределами населенных пунктов, где не действуют ограничения до 50 км/ч! Так, если вы за городом, можно разогнаться до 80 км/час, затем сбавить до 75-70 км/ч, после чего снова набирать скорость.
- Лишний вес в машины, как известно, не улучшает ее маневренность, и очевидно лучше время от времени проводить ревизию багажника, чтобы не возить лишнее Помните, что каждые 100 кг - это дополнительный расход 1 литра бензина.
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