Водію на замітку: ці прості поради допоможуть економити бензин у будь-яку пору року

Автомобілісти придумують масу прийомів, як можна заощадити на пальному. Хтось заливає бензин дешевше, інші вважають за краще відкривати вікна в транспорті, ніж включати кондиціонер... хоча насправді така практика може привести до зворотного результату. Як же не підтверджувати на власному досвіді вірність приказки - скупий платить двічі?

Про прості та дієві способи домогтися меншої витрати бензину в будь-яку пору року - читайте в матеріалі нижче.

Нагадаємо, раніше ми писали, без чого не можна їздити взимку в авто, та який набір водієві потрібно мати обов'язково.

А також розповідали, як правильно їздити в ожеледь, щоб уникнути непередбачених ситуацій.