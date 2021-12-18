Водію на замітку: ці прості поради допоможуть економити бензин у будь-яку пору року
Фото: як водії можуть скоротити витрати бензину (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автомобілісти придумують масу прийомів, як можна заощадити на пальному. Хтось заливає бензин дешевше, інші вважають за краще відкривати вікна в транспорті, ніж включати кондиціонер... хоча насправді така практика може привести до зворотного результату. Як же не підтверджувати на власному досвіді вірність приказки - скупий платить двічі?
Про прості та дієві способи домогтися меншої витрати бензину в будь-яку пору року - читайте в матеріалі нижче.
Як можна заощадити пальне - поради
- Прогрів двигуна авто на холостих може привести до витрати до 1,5-2 літрів на годину. Експерти рекомендують в перші хвилини після запуску двигуна рухатися на швидкості до 60 км/год, і нормальна робоча температура утворюється вже через 7-10 хвилин.
- Купувати бензин простіше, з меншим октановим числом - не завжди виправдовує бажання заощадити на пальному гроші, навіть навпаки. Річ у тому, що якщо лити в бак, наприклад, замість зазначеного в паспорті авто 95-го бензину дешевший 92-й, то витрата палива може збільшитися до 20%. Тому бажано заправлятися саме рекомендованим пальним.
- Не забувайте стежити за нормальним рівнем тиску в шинах. Так, якщо воно нижче за норму на 0,4 атмосфери, витрата палива збільшується на цілих 10%.
- Відкриті вікна і люк погіршують аеродинаміку, тому з метою економії пального їх краще закрити. Фахівці звертають увагу, що навіть з працюючим кондиціонером машина споживає менше пального, ніж з відкритими вікнами.
- Після початку руху не варто особливо зволікати з переходом на підвищену передачу. Так, 1-3 швидкості актуальні на старті, для розгону або в гору. Експерти стверджують, що рівномірна їзда зі швидкістю 50-70 км/год на 5-й передачі не шкодить мотору.
- Стежити за нормальним технічним станом авто важливо у всіх сенсах, в тому числі й заради економії. Так, через забруднений повітряний або паливний фільтри витрата палива збільшується на 10%. Також не забувайте вчасно міняти мастило.
- На нейтральній передачі авто витрачає близько 2 л на 100 км. Крім того, на нейтралі збільшується гальмівний шлях на 10-15%. Тому кататися на такій передачі не варто.
- Експерти називають ідеальним швидкісним режимом 70-80 км/год, але мова тут йде на практиці лише за межами населених пунктів, де не діють обмеження до 50 км/год! Так, якщо ви за містом, можна розігнатися до 80 км/год, потім зменшити до 75-70 км/год, після чого знову набирати швидкість.
- Зайва вага в машини, як відомо, не покращує її маневреність, і очевидно краще час від часу проводити ревізію багажника, щоб не возити зайве Пам'ятайте, що кожні 100 кг - це додаткова витрата 1 літра бензину.
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