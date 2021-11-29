Без чего нельзя ездить зимой в авто: этот список нужен каждому водителю

Езда по дорогам Украины зимой порой бывает сложной. Опытные водители уже знают, какой стандартный набор нужно иметь обязательно, а вот новичкам нужно тщательно укомплектовать свой автомобиль.

Без чего категорически нельзя ездить зимой, рассказали в материале Bigmir.net.

Зимняя резина

Как только на дорогах Украины начинаются первые зимние осадки, а температура падает до нуля, водителям нужно позаботиться об обуви для своего железного коня. Резина должна быть по сезону.

Можно использовать и всесезонную, но нужно помнить, что она не очень подходит для езды по заснеженным дорогам за городом.

Рабочий аккумулятор

Для многих аккумуляторов, зимние перепады температур становятся настоящим испытанием. Если вы не уверены в работе этого агрегата и ранее уже бывали проблемы, то стоит провести диагностику аккумуляторной батареи. А потом решить вопрос с обслуживанием или заменой.

Новые дворники

Старые дворники, которые уже начали скрипеть или оставлять полосы во время дождя, заменить нужно однозначно. Если вы имели с ними проблемы летом и осенью, то пора с ними расстаться.

Можно обойтись заменой резинки, если ваша модель авто такое допускает. Однако новые дворники не стоят очень дорого, ваша безопасность намного дороже.

Щетка со скребком

Чистить снег с автомобиля лучше всего, когда он свежий и мягкий. Если снег на машине вас застал врасплох и к утру он стал уже твердым, то вам поможет специальная щетка со скребком. Большое количество снега стоит убрать не только с капота и стекол, но и с крыши.

Лопата

Небольшую лопату стоит иметь в багажнике автомобиля не только зимой. Однако без нее справиться во время снегопадов будет очень трудно.

С ее помощью вам придется не только откапывать машину во дворе, но и возможно – на трассе, во время сильных заносов и метелей.