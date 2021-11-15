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Зима близко: эти правила езды на гололеде должны знать все водители

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Понедельник 15 ноября 2021 16:39
Зима близко: эти правила езды на гололеде должны знать все водители Фото: Эти правила езды в гололед должен знать каждый водитель (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

По прогнозам погоды, настоящая зима и сильное похолодание уже не за горами. А это значит, что уже в ближайшую неделю на дорогах возможен гололед. Для каждого автомобилиста такие погодные условия – головная боль.

Как правильно ездить в гололед и избежать непредвиденных ситуаций, рассказали в ТСН.Авто.

Эти правила должен знать каждый водитель:

1. В условиях гололеда и зимней погоды на дорогах водитель должен быть максимально сконцентрирован. Никаких смартфонов! Водитель должен смотреть во все стороны и соблюдать дистанцию, достаточную, чтобы безопасно затормозить.

2. Аккуратно с экстренным торможением. При блокировке колес автомобиль становится полностью неуправляемым.

3. Всегда плавно и осторожно поворачивайте! Если вы повернули руль, но автомобиль едет прямо – не паникуйте. Выровняйте колеса и снова повторите попытку без резких движений.

4. Выезд на гору. Будьте готовы к сложностям любого рода. На гололеде не стоит заезжать на гору на большой передаче – это неправильно. Заезжать на гору лучше всего на пониженных передачах и без их переключения, с постоянной скоростью.

Если автомобиль начало заносить:

Для заднего привода. Забудьте о тормозах – включайте задний привод! Отожмите педаль газа, а затем быстро поворачивайте руль четко в сторону заноса.

Для переднего привода. Тут тоже нельзя давить на тормоз – жмите равномерно на газ и колеса должны выровнять автомобиль.

Полноприводный автомобиль. Забудьте о тормоза и начинайте понемногу давить на газ – равномерно.

Напомним, ранее мы писали о том, кто должен возмещать ущерб при ДТП.

А также рассказывали о том, от покупки какого автомобиля стоит отказаться сразу же.

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