Водителям на заметку: что делать, если в дороге закончился бензин
Во время военного положения очень неприятно застрять в дороге без бензина. Но такие ситуации имеют место.
В материале Styler читайте, что же делать водителям, если в дороге у них внезапно закончился бензин.
Что делать, если в дороге закончился бензин
Постарайтесь поставить машину в безопасное место
Если в авто кончился бензин - то лучше его убрать с дороги, чтобы не мешать движению.
Если автомобиль внезапно заглох посреди дороги, то водителю и пассажирам нужно попытаться откатить его на обочину вручную. Место вынужденной остановки обозначается в соответствии с требованиями Правил дорожного движения.
Поймите, где вы находитесь
С помощью телефона или планшета можно увидеть геолокацию вашего местонахождения.
При обращении по телефону желательно знать не только координаты, но и название трассы, ближайшие населенные пункты, особенности местности. Спутниковая навигация не всегда работает точно и не все могут проложить маршрут по координатам.
Не бойтесь обратиться за помощью
На дорогах общего пользования о помощи приходится просить друзей, знакомых или проезжающих мимо водителей. Нередко жалостливые водители сами останавливаются и предлагают помощь. Но не забывайте, что на дорогах могут быть также и мошенники.
Найти ближайшую АЗС и попробовать туда дойти
У каждого водителя в багажнике должна быть металлическая канистра. В идеале, в ней должно быть топливо. Если же нет, с этой канистрой можно дойти до ближайшей заправки или же ближайшего населенного пункта.
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