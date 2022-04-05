Что будет с ценой на газ и бензин в Украине: эксперты дали прогноз

Избытка топлива в Украине скорее всего в ближайшее время не будет. Однако и сильно драматизировать тоже не стоит. Удары РФ по нефтебазам в Украине сильно на рынок не повлияют.

"Этот рынок работает более-менее стабильно. Избытка у нас не будет, потому что много станций вряд ли восстановят свою работу. По моим оценкам, сейчас осталось менее половины от общего числа АЗС, которые работали до войны. Сохраняется режим ограничений, но лучше пусть будет такой режим, чем вообще не будет горючего", - считает эксперт.

Он отметил, что сейчас на заправках действует ограничение 20-30 л по бензину, а вот по дизтопливу ограничений нет.

Не стоит переводить авто на газ

Сейчас ситуация уже нормализовалась, но скорее всего к тому времени, когда на заправках будет полная стела нескольких марок бензина мы уже не вернемся. И 92 бензина скорее всего в Украине теперь тоже не будет, так как в Европе его не производят, а завозить его теперь неоткуда.

Куюн не рекомендует переводить автомобили на газ, так как с ним ситуация сложная.

"Его остатки тоже были небольшими, и мы их сейчас фактически доедаем. Потребление газа в Украине всегда было вызвано тем, что он дешевый, а дешевым он был за счет большой разницы в налогах. Когда эти налоги выровнялись, газ стал более дорогим. То есть раньше он стоил в 2 раза дешевле бензина, а сейчас он будет стоить 75% от цены бензина. Спрос на газ будет в тех регионах, где нет бензина. И он нужен также бытовым потребителям, которые используют газ в баллонах", - объяснил эксперт.

Откуда Украина будет брать топливо

По словам Куюна, до войны 100% импорта приходило из Беларуси, России и по морю. Сейчас все источники закрыты.

"В этом плане ситуация одновременно простая и сложная. Сложная – потому что мы должны полностью перестроить логистику и поставку, а с другой стороны – у нас нет вариантов, поэтому здесь все просто. Кроме как поставок из Евросоюза, у нас нет других направлений. Сейчас по всей Европе ищут топливо для Украины, которой нужно как-то интегрироваться в этот рынок, найти объемы и стать частью европейского рынка", - пояснил эксперт.

А сколько будет стоить бензин?

Для конечного потребителя цена будет зависеть от уровня налогов. В Восточной Европе они меньше, поэтому цена ниже. В Западной Европе цены максимальные из-за высоких налогов.

"Таким образом, в Украине мы сможем отрегулировать цену за счет действий правительства и меньших налогов, чем в большинстве европейских стран. И даже сейчас, если бы правительство не пошло на эти шаги по отмене налогов, цена на заправках была бы до 50 грн за литр, но из-за того, что налоги убрали, мы имеем 34 грн на бензин и 37 грн на дизтопливо", - отметил Куюн.

Он добавил, что сейчас рынок должен стабилизироваться, потому что он нуждается в альтернативной нефти и не из России. Поставить могут Иран, Саудовская Аравия, Венесуэла. Но это не быстро, нужно время.

Как повлияли удары РФ по нефтебазам

Эта атака со стороны агрессора была логичной и рынок к этому был готов.

"Я скажу, что ни на что это не повлияет. Топливо как поставляли, так и будут поставлять. Более того, в Украине нет никаких требований касательно хранения горючего или формирования запасов. Из-за того, что топливо достаточно дорогое и никто не хочет замораживать большие оборотные средства на этих запасах, их особо никто никогда не делал. Соответственно на тех базах, которые они разбомбили, не было особых запасов нефтепродуктов", - объяснил эксперт.

Он добавил, что украинский рынок уже давно работает "с колес" и у нас нет особых запасов. Поэтому стратегия врага никак не повлияет на уничтожение этой инфраструктуры и оперативную поставку топлива.

А вот в Беларуси нефтеперерабатывающие заводы встанут

Как пояснил эксперт, белорусские нефтезаводы жили за счет Украины, и мы для них были самым ликвидным рынком, который платил больше, чем кто-либо другой. Сейчас они уже месяц стоят на минимальных объемах. Но фактически они не могут производить топливо, им негде его складировать.

"Мы ожидаем, что уже в апреле один из заводов уже встанет, ведь это все некуда девать, а те заводы, которые продолжат работать, будут вынуждены экспортировать только в Россию. Инвестиции, которые белорусы вкладывали в нефтепереработку последние 15 лет, просто пошли коту под хвост. Эти заводы никому не нужны", - считает эксперт.