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Водіям на замітку: що робити, якщо в дорозі закінчився бензин

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Понеділок 11 квітня 2022 10:55
Водіям на замітку: що робити, якщо в дорозі закінчився бензин Фото: як бути в дорозі, якщо закінчився бензин (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Під час воєнного стану дуже неприємно застрягти в дорозі без бензину. Але такі ситуації мають місце.

У матеріалі Styler читайте, що ж робити водіям, якщо в дорозі у них раптово закінчився бензин.

Що робити, якщо в дорозі закінчився бензин

Постарайтеся поставити машину в безпечне місце

Якщо в авто скінчився бензин - то краще його прибрати з дороги, щоб не заважати руху.

Якщо автомобіль раптово заглох посеред дороги, то водієві та пасажирам потрібно спробувати відкотити його на узбіччя вручну. Місце вимушеної зупинки позначається відповідно до вимог Правил дорожнього руху.

Зрозумійте, де ви знаходитесь

За допомогою телефону або планшета можна побачити геолокацію вашого місцезнаходження.

При зверненні телефоном бажано знати не тільки координати, а й назву траси, найближчі населені пункти, особливості місцевості. Супутникова навігація не завжди працює точно і не всі можуть прокласти маршрут за координатами.

Не бійтеся звернутися за допомогою

На дорогах загального користування про допомогу доводиться просити друзів, знайомих або проїжджаючих повз водіїв. Нерідко жалісливі водії самі зупиняються і пропонують допомогу. Але не забувайте, що на дорогах можуть бути також і шахраї.

Знайти найближчу АЗС і спробувати туди дійти

У кожного водія в багажнику повинна бути металева каністра. В ідеалі, в ній має бути паливо. Якщо ж ні, з цією каністрою можна дійти до найближчої заправки або ж найближчого населеного пункту.

Також читайте про те, що буде з ціною на газ і бензин у нашій країні в найближчому майбутньому.

Крім того, ми писали про те, навіщо Росія підриває нафтобази і чи вистачить пального для ЗСУ та аграріїв.

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