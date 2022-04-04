Зачем Россия взрывает нефтебазы и хватит ли Украине топлива для армии и аграриев

Россия уже несколько недель системно атакует нефтебазы Украины, явно пытаясь оставить страну без топлива и тем самым обескровить нашу экономику. Теперь враг добрался и до НПЗ. Подробнее – ниже в материале РБК-Украина.

Внимание агрессора в Украине переключилось на объекты критической инфраструктуры. За последние несколько дней обстрелам подверглись нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы в разных регионах.

Российские захватчики нанесли ракетные удары по двум НПЗ. В ночь на 2 апреля в результате обстрелов в Полтаве и Кременчуге был практически полностью разрушен Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин сказал, что инфраструктура НПЗ уничтожена и предприятие не работает.

Через сутки – 3 апреля – были нанесены удары по Одесскому НПЗ. И если это предприятие простаивало с 2010 года, то Кременчугский НПЗ продолжал работать и обеспечивать Украину нефтепродуктами. Мощности использовались, правда, лишь на 16%. Основная доля нефтепродуктов импортировалась из России и Беларуси.

Затем обстрелам подверглась нефтебаза недалеко от Тернополя. В течение нескольких дней до этого россияне атаковали подобные объекты в других регионах по всей стране.

Россия, действуя таким образом, видимо, пытается создать дефицит топлива и сорвать посевные работы, которые уже стартовали в Украине. Не говоря уже о том, что армия не меньше аграриев сейчас нуждается в нефтепродуктах, чтобы иметь возможность отражать российскую агрессию.

Украина действительно сильно зависит от импорта нефтепродуктов. И угрозы прекратить поставки от основного импортера – Беларуси, начали появляться еще в начале февраля.

"Если вы (Украина, – ред.) столкнетесь с Россией, мы будем не с вами, мы отрежем всякие поставки не только ГСМ вместе с Россией. И электричество", - заявил тогда глава республики, поддержавшей войну, Александр Лукашенко.

Зависимость от электроэнергии из России и Беларуси Украина преодолела, присоединившись к европейской системе ENTSO-E. А вот зависимость от импорта нефтепродуктов из этих стран осталась существенной.

Еще в начале февраля после заявления Лукашенко Кременчугский НПЗ рассматривался практически как резервный производитель топлива. Но после начала войны в конце февраля и прекращения поставок нефти морем НПЗ практически не мог наращивать производство.

Мало того, при отсутствии сырья, завод рано или поздно пришлось бы останавливать. Однако стратегический уровень предприятия от этого ничуть не снизился. И если противник поставил задачу уничтожать важные инфраструктурные и промышленные объекты, то Кременчугский НПЗ, безусловно, вошел в их список, что подтвердили обстрелы завода.

Отсутствие мощностей и сырья для производства топлива вызвало необходимость искать альтернативные пути импорта. Этим вопросом в правительстве активно занимаются минимум с февраля, но пока деталей не разглашают.

Не первый месяц прорабатывается и вопрос альтернативных поставок, учитывая, что морской путь перекрыт из-за заблокированных агрессором портов. Импорт планируют заместить поставками топлива из стран Европы.

"Если страна агрессор будет перекрывать море, то у нас есть Европа, будем снабжать железнодорожным путем, получать необходимые объемы из Европы", - заявил секретарь СНБО Алексей Данилов еще в начале февраля, комментируя вероятность эмбарго поставок нефтепродуктов из Беларуси.

Речь тогда, прежде всего, шла об импорте из Польши и стран Балтии. Но в начале февраля Беларусь ввела запрет на транзит железнодорожным транспортом нефтепродуктов из Литвы, что существенно усложнило поставки топлива в Украину.

Ситуация довольно сложная, однако небезвыходная. Теперь же Украине нужно искать не только альтернативных поставщиков, но и новые маршруты доставки. Поставки топлива, скорее всего, будут организованы автотранспортом из приграничных стран. Наверняка, завоз малых партий топлива оттуда уже происходит в западные регионы страны. Осталось создать условия для увеличения поставок в остальные регионы. И это не только вопрос логистики, но и ценообразования.

Сейчас особого дефицита топлива не наблюдается. Однако к середине апреля спрос на него увеличится из-за начала сельскохозяйственных работ.

Что можно сделать? Прежде всего, снизить финансовые риски компаний, которые займутся импортом. Скорее всего, это будут небольшие трейдеры, для которых важны даже незначительные колебания цен. Для этого нужно пересмотреть систему ценообразования и временно отменить действующую систему государственного регулирования цены.

Для этого могут быть использованы разные схемы. Одна из них – введение фиксированной маржи при свободной цене. То есть, если цена складывается на уровне 30, 35 или 40 гривен за литр топлива, маржа остается неизменной, к примеру, 4 или 5 грн. В этом случае трейдеру нет смысла завышать цену – его интерес не изменится.

Учитывая растущий спрос на топливо не только из-за посевной, но и из-за того, что деловая активность в некоторых регионах постепенно возобновляется, новая система обеспечения топливом может прижиться очень быстро. И тогда удастся избежать даже временных серьезных проблем с бензином и "дизелем". Не исключено, что некоторое временное колебание цен на топливо может произойти. И чтобы не допустить существенного увеличения цены, власти еще в середине марта отменили акциз на топливо и снизили НДС с 20% до 7%.