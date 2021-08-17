Водителям рассказали, кто не сможет растаможить "евробляху" и останется без авто

В Украине после старта льготного растаможивания авто на иностранной регистрации владельцы "евроблях" стали сталкиваться с рядом трудностей, а транспорт в некоторых случаях просто забирали на штрафплощадки прямо с таможенных постов. Автомобилистам объяснили, когда могут конфисковать такие машины, а также рассказали, как избежать подобного.

Об этом 17 августа говорится в сообщении Государственной таможенной службы Украины в Telegram -канале.

Отмечается, что постановление суда о конфискации "евробляхи", вступившее в законную силу, лишает владельца авто осуществить таможенное оформление. Сама же машина подлежит изъятию исполнительной службой.

Чтобы ситуация, при которой у водителя забирают авто, не стала для владельца транспорта неожиданностью, перед намерением растаможить "евробляху" следует проверять наличие автомобиля в судебных реестрах - есть ли решение о конфискации.

Так, работники таможни при выявлении факта нахождения на территории поста машины "на еврономерах", относительно которой вынесено постановление суда о конфискации, обязаны известить исполнительную службу. Те, в свою очередь, уполномочены изъять транспортне средство.

В Гостаможне напомнили, что с 15 июня были введены в действие законы Украины от 15.04.2021 №1402-их и №1403-их о временном упрощения налогообложения и таможенного оформления транспортных средств.

На такое льготное таможенное оформление дается 180 дней с момента вступления в силу законов. Участники АТО/ООС смогут воспользоваться льготным растаможкой в течение 270 дней.

Подержанные "евробляхи" старше 5 лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке НДС и акцизного налога.

С подробной информацией о некоторых положениях и алгоритме выполнения таких законов можно ознакомиться по этой ссылке.

Видеоинструкция по декларированию "евробляхи" в личном кабинете