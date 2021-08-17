Водіям розповіли, хто не зможе розмитнити "євробляху" і залишиться без авто

В Україні після старту пільгового розмитнення авто на іноземній реєстрації власники "євроблях" стали стикатися з низкою труднощів, а транспорт у деяких випадках просто забирали на штрафмайданчики прямо з митних постів. Автомобілістам пояснили, коли можуть конфіскувати такі машини, а також розповіли, як уникнути подібного.

Про це 17 серпня йдеться в повідомленні Державної митної служби України в Telegram -каналі.

Зазначається, що постанова суду про конфіскацію "євробляхи", яка набрала законної сили, позбавляє власника авто здійснити митне оформлення. Сама ж машина підлягає вилученню виконавчою службою.

Щоб ситуація, при якій у водія забирають авто, не стала для власника транспорту несподіванкою, перед наміром розмитнити "євробляху" слід перевіряти наявність автомобіля в судових реєстрах - чи є рішення про конфіскацію.

Так, працівники митниці при виявленні факту перебування на території поста машини "на єврономерах", щодо якої винесено постанову суду про конфіскацію, зобов'язані сповістити виконавчу службу. Ті, своєю чергою, уповноважені вилучити транспортний засіб.

У Держмитниці нагадали, що від 15 червня набрали сили закони України від 15.04.2021 №1402-іх та №1403-їх про тимчасове спрощення оподаткування та митного оформлення транспортних засобів.

На таке пільгове митне оформлення дається 180 днів з моменту набрання чинності законів. Учасники АТО/ООС зможуть скористатися пільговим розмитненням протягом 270 днів.

Старі "євробляхи" старші ніж 5 років, які були ввезені на територію України до кінця 2020 року, оподатковуються за пільговою ставкою ПДВ та акцизного податку.

З детальною інформацією про деякі положення та алгоритм виконання таких законів можна ознайомитися за цим посиланням.

Відеоінструкція щодо декларування "євробляхи" в особистому кабінеті