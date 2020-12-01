Как правильно ездить по снегу и гололеду: эти правила могут спасти вам жизнь

Погода в Украине с приходом зимы становится более опасной для участников дорожного движения. Снегопады и замерзший на дорогах дождь влияют на поворотливость авто и его тормозной путь. Если владелец авто не сменил резину на зимнюю – опасность стать участником аварии становится выше в несколько раз.

Какие правила нужно соблюдать водителям, чтобы не стать участниками ДТП во время снегопадов и гололедов – рассказали в ГСЧС Украины.

Как сообщается, первым делом, следует подготовить автомобиль к новым погодным условиям – сменить резину. Также, управляя транспортными средствами в сложных погодных условиях, выбирайте умеренную скорость и соблюдайте безопасную дистанцию между транспортными средствами. Стоит учитывать особенности и состояние транспортного средства, а также дорожного покрытия.

Спасатели рекомендуют избегать любых рискованных маневров. Если есть такая возможность, поездку стоит перенести на светлое время суток, когда видимость намного выше.

Как вести себя на дороге во время снегопадов и гололеда (изображение: dsns.gov.ua)

О чем еще нужно помнить

Выбор передач. К этому стоит отнестись внимательно. Особенно, если снег глубокий. С автоматической коробкой передач нужно ориентироваться на тахометр, удерживая обороты порядка 2000-2500 об./мин. Поведение на подъемах. При сложном подъеме, при глубоком снеге, или который перемолотый под колесами, важно не потерять скорость и не забуксовать. Для контроля ситуации необходимо обеспечить тишину в салоне, чтобы слышать, насколько точно обороты двигателя соответствуют скорости движения и вовремя заметить начало буксования. Как трогаться по снегу. Это следует делать аккуратно. Чтобы авто не забуксовало - со второй передачи. Что делать, если авто забуксовало. Трогайтесь плавно, чтобы авто не сделало лунки. Раскачайте автомобиль взад-вперед, попеременно включая то первую, то заднюю передачу Заметенные снегом участки нужно преодолевать правильно. Следует их проезжать с разгона. Но в этом случае стоит убедиться в безопасности маневра. На снегу сложно остановится сразу. Как ездить во время снегопада. Во время осадков следует протопить салон, чтобы не запотели окна, а также снег не налип на них. Нужно ехать с включенными фарами, ведь падающий снег подобен туману.

Ранее мы рассказывали, какой будет погода в начале зимы 2020 и какие она приготовила сюрпризы.

Также сообщалось, что синоптики рассказали, ударят ли в Украине морозы в декабре.