Как правильно ездить по снегу и гололеду: эти правила могут спасти вам жизнь

Из-за осложнения погодных условий на дорогах может произойти больше случаев ДТП
Погода в Украине с приходом зимы становится более опасной для участников дорожного движения. Снегопады и замерзший на дорогах дождь влияют на поворотливость авто и его тормозной путь. Если владелец авто не сменил резину на зимнюю – опасность стать участником аварии становится выше в несколько раз.
Какие правила нужно соблюдать водителям, чтобы не стать участниками ДТП во время снегопадов и гололедов – рассказали в ГСЧС Украины.
Как сообщается, первым делом, следует подготовить автомобиль к новым погодным условиям – сменить резину. Также, управляя транспортными средствами в сложных погодных условиях, выбирайте умеренную скорость и соблюдайте безопасную дистанцию между транспортными средствами. Стоит учитывать особенности и состояние транспортного средства, а также дорожного покрытия.
Спасатели рекомендуют избегать любых рискованных маневров. Если есть такая возможность, поездку стоит перенести на светлое время суток, когда видимость намного выше.
Как вести себя на дороге во время снегопадов и гололеда (изображение: dsns.gov.ua)
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