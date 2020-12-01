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Синоптики рассказали, ударят ли в Украине морозы в декабре

Вторник 01 декабря 2020 10:59
Синоптики рассказали, ударят ли в Украине морозы в декабре
Погода в декабре в Украине будет теплой (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Синоптики рассказали о погоде в Украине в первый месяц зимы

1 декабря в Украине началась календарная зима. Первый день холодного сезона выдался по-зимнему холодным, а в Киеве с утра можно было наблюдать маленькие снежинки в небе.

В сюжете ТСН синоптики рассказали, когда украинцам ждать первых морозов и будет ли весь декабрь холодным.

"На севере будет больше снега, дождь, гололед, неприятная погода", - рассказал синоптик о погодной ситуации на 1 декабря.

По словам экспертов, так будет совсем недолго. Уже со 2 декабря в страну ворвется антициклон и значительно потеплеет. Снег будет только в Черниговской области и в Сумской. До конца недели в Украине не следует ждать мощных снегопадов.

"На западе днем будет около 0 градусов, а ночью до -5 градусов мороза. На Востоке ночные температуры до нуля, днем до +5 градусов", - сообщил синоптик.

Эксперты уверены, что декабрь не будет очень холодным. Только вот в горах Карпат температура уже достигла -10 градусов.

Бывший санитарный врач Украины Святослав Протас уверен, что для страны было бы лучше, если бы уже ударили морозы. Это бы уменьшило распространение болезней, коронавируса, в том числе.

"Капельки вируса на морозе замерзают и теряют свою активность. Происходит минимизация темпов передачи инфекции на открытом воздухе", - рассказал Протас.

Как мы писали ранее, синоптик прогнозирует зимнее бабье лето в Украине.

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