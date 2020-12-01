Як правильно їздити по снігу і ожеледі: ці правила можуть врятувати вам життя

Через ускладнення погодних умов на дорогах може статися більше випадків ДТП
Погода в Україні з приходом зими стає більш небезпечною для учасників дорожнього руху. Снігопади та замерзлий на дорогах дощ впливають на повороткість авто і його гальмівний шлях. Якщо власник авто не змінив гуму на зимову – небезпека стати учасником аварії стає вище в кілька разів.
Яких правил потрібно дотримуватися водіям, щоб не стати учасниками ДТП під час снігопадів і ожеледиць – розповіли в ДСНС України.
Як повідомляється, першим ділом, слід підготувати автомобіль до нових погодних умов – змінити гуму. Також, керуючи транспортними засобами в складних погодних умовах, обирайте помірну швидкість і дотримуйтесь безпечної дистанції між транспортними засобами. Варто враховувати особливості та стан транспортного засобу, а також дорожнього покриття.
Рятувальники рекомендують уникати будь-яких ризикованих маневрів. Якщо є така можливість, поїздку варто перенести на світлий час доби, коли видимість набагато вище.
Як поводитися на дорозі під час снігопадів та ожеледиці (зображення: dsns.gov.ua)
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