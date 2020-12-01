Як правильно їздити по снігу і ожеледі: ці правила можуть врятувати вам життя

Погода в Україні з приходом зими стає більш небезпечною для учасників дорожнього руху. Снігопади та замерзлий на дорогах дощ впливають на повороткість авто і його гальмівний шлях. Якщо власник авто не змінив гуму на зимову – небезпека стати учасником аварії стає вище в кілька разів.

Яких правил потрібно дотримуватися водіям, щоб не стати учасниками ДТП під час снігопадів і ожеледиць – розповіли в ДСНС України.

Як повідомляється, першим ділом, слід підготувати автомобіль до нових погодних умов – змінити гуму. Також, керуючи транспортними засобами в складних погодних умовах, обирайте помірну швидкість і дотримуйтесь безпечної дистанції між транспортними засобами. Варто враховувати особливості та стан транспортного засобу, а також дорожнього покриття.

Рятувальники рекомендують уникати будь-яких ризикованих маневрів. Якщо є така можливість, поїздку варто перенести на світлий час доби, коли видимість набагато вище.

Як поводитися на дорозі під час снігопадів та ожеледиці (зображення: dsns.gov.ua)

Про що ще потрібно пам'ятати

Вибір передач. До цього варто поставитися уважно. Особливо, якщо глибокий сніг. З автоматичною коробкою передач потрібно орієнтуватися на тахометр, утримуючи обороти близько 2000-2500 об./мін. Поведінка на підйомах. При складному підйомі, при глибокому снігу, або який перемелений під колесами, важливо не втратити швидкість і не забуксувати. Для контролю ситуації необхідно забезпечити тишу в салоні, щоб чути, наскільки точно обороти двигуна відповідають швидкості руху і вчасно помітити початок буксування. Як рушати по снігу. Це слід робити акуратно. Щоб авто не забуксувало - з другої передачі. Що робити, якщо авто забуксувало. Рушайте плавно, щоб авто не зробило лунки. Розкачайте автомобіль взад-вперед, поперемінно включаючи то першу, то задню передачу Заметені снігом ділянки треба долати правильно. Слід проїжджати з розгону. Але в цьому випадку варто переконатися в безпеці маневру. На снігу складно зупиниться відразу. Як їздити під час снігопаду. Під час опадів слід протопити салон, щоб не запітніли вікна, а також сніг не налипнув на них. Потрібно їхати з увімкненими фарами, адже сніг подібний до туману.

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