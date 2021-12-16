Как водителям отменить постановление патрульных за нарушение ПДД: алгоритм действий

Украинским водителям объяснили, как можно отменить постановление патрульной полиции за нарушение правил дорожного движения через суд в случае непредоставления возможности автомобилисту воспользоваться правом получить юридические услуги.

О процедуре подачи ходатайства об обжаловании и ходе рассмотрения дела рассказал начальник Долинского бюро правовой помощи Кропивницкого местного центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи Сергей Кравчина.

Рассмотрение дела происходит:

по месту совершения административного правонарушения,

по месту жительства лица, привлекаемого к административной ответственности,

по месту регистрации авто и на месте совершения административного правонарушения.

Возбуждение дела начинается с представления полицейского, рассматривающего это дело, объявляется, какое дело рассматривается и кто привлекается к административной ответственности.

Обязательно разъясняются права, такие как:

знакомство с материалами дела,

дача объяснения,

дача доказательства,

заявление ходатайства,

и, что важно, о праве пользоваться юридической помощью адвоката.

"Самое главное на этой стадии - подать ходатайство, оно может быть как устным, так и письменным, что касается письменного, оно должно быть приобщено к материалам дела", - говорит эксперт.

Если же полицейский безосновательно отказывается принять такое ходатайство и приобщить к делу, такие действия можно зафиксировать при свидетелях или снять на видео.

Правовик напомним, что видео съемка действий работников полиции разрешена согласно ст. 34 Конституции Украины (предусмотрено право каждого свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию устно, письменно или другим способом).

Процедура обжалования, если не удовлетворено ходатайство о предоставлении защитника

"Рассмотрение дела очень часто проводится только формально, полицейский почти никогда не сообщает об окончании этапа выяснения обстоятельств дела и переходе к рассмотрению дела, не предоставляется право на дачу объяснений, не исследуются доказательства и не решаются ходатайства", - рассказывает Кравчина.

В таких случаях эксперт призывает не отчаиваться, так как нарушение права воспользоваться правом на правовую помощь и не принятие никаких действий по предоставлению возможности водителю реализовать свое право на получение такой помощи - свидетельствует о нарушении порядка рассмотрения дела об админправонарушении, что является основанием для отмены постановления.

Так, в феврале именно к такому выводу пришла коллегия судей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда по делу № 524/9827/16-а, поскольку инспектор нарушил права привлекавшегося к административной ответственности лица, не предоставив возможности воспользоваться правом на профессиональную юридическую помощь.

Куда обращаться для обжалования решения

В соответствии с абзацем 1 ч.1 ст. 25 Кодекса административного судопроизводства Украины лицо, намеревающееся обратиться в суд с иском об отмене постановления о наложении административного взыскания, имеет право самостоятельно выбрать такой суд, или обратиться в суд по зарегистрированному месту жительства (нахождение, пребывания) истца, или в суд по местонахождению ответчика.

Какой судебный сбор

Постановлением Большой Палаты Верховного Суда Украины от 18 апреля 2020 года (дело № 543/775/17) был установлен одинаковый подход в определении размера судебного сбора, который подлежит применению по делам о наложении административного взыскания и взыскании. Он составляет за подачу искового заявления 0,2 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, то есть 476 гривен.