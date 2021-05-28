Процедура осмотра на алкоголь: как водителям уберечься от несправедливого штрафа

Украинским водителям объяснили, что именно нужно знать, чтобы безосновательно не получить протокол о штрафе во время процедуры осмотра алкоголя. Ведь, как оказывается, автомобилист может получить протокол за управление в состоянии алкогольного опьянения даже... если он не употреблял алкоголь.

Что обязательно должен знать каждый украинский водитель по статье 130 КуоАП - рассказали эксперты ресурса " Дорожный адвокат ".

Основания проведения осмотра

Освидетельствованию на состояние опьянения подлежат водители, в отношении которых у полицейского есть основания полагать, что они находятся в состоянии опьянения по таким признакам как: запах алкоголя изо рта, нарушение координации движений, нарушение речи, выраженное дрожание пальцев рук.

"Отсутствие законодательных требований по доказыванию инспектором наличия у вас таких признаков, дает возможность инспектору злоупотреблять предоставленными полномочиями и "видеть" признаки алкогольного опьянения у каждого водителя", - говорят юристы.

Освидетельствование на состояние опьянения проводится:

полицейским на месте остановки с использованием специальных технических средств

врачом в учреждении здравоохранения.

В случае отказа водителя от прохождения осмотра на месте остановки или его несогласия с результатами осмотра на месте, такой осмотр проводится в ближайшем учреждении здравоохранения.

Осмотр на месте остановки

Полицейский проводит освидетельствование на состояние опьянения с помощью специальных технических средств, которые обязательно должны иметь сертификат соответствия и свидетельство о поверке. Если инспектор не взял с собой такие документы на такое средство, то применять данное устройство запрещено.

Перед проведением осмотра полицейский обязан проинформировать водителя под видеозапись о порядке применения специального технического средства и по требованию водителя должен предоставить сертификат соответствия и свидетельство о поверке.

"Инспектор не самостоятельно должен предъявить документы на законность алкотестера, а только по требованию водителя. Если водитель не просил предъявить такие документы и инспектор не предъявлял, то в действиях инспектора не будет нарушений. Поэтому обязательно требуйте предъявления вам этих документов, и только после такое устройство может использоваться", — советуют юристы.

Также стоит помнить, что:

осмотр на месте остановки проводится с обязательной видеофиксацией

подтверждение состояния алкогольного опьянения считается, если цифровой показатель больше 0,2 промилле (если алкотестер показал показатели выше данной нормы, требуйте повторного осмотра, поскольку алкотестеры часто во время повторного измерения отражают кардинально другие результаты)

водители, которые должны быть осмотрены в учреждениях здравоохранения, должны быть доставлены к такого учреждения не позднее, чем в течение двух часов с момента выявления оснований для его проведения, а осмотр, проведенный после двух часов, считается недействительным

результаты осмотра указываются в акте осмотра, который составляется в двух экземплярах. Один вручается водителю, а второй остается у полицейского. Если инспектор не составил акт осмотра, такой осмотр является недействительным.

Фото: проверка на алкотестере (pixabay.com)

Осмотр в медицинском учреждении

Осмотр в учреждении здравоохранения проводится врачом с проведением лабораторных исследований измерительной техникой, которая имеет сертификат соответствия и свидетельство о поверке.

Водитель имеет право на ознакомление с этими документами, и осмотр может проводиться только при их наличии. И только после этого можно проводить лабораторные исследования.

"Следует запомнить, что предметом исследования в медицинском учреждении могут быть только слюна, моча и смывы с поверхности губ, кожного покрова лица и рук. Если невозможно взять указанные образцы биологической среды, то может использоваться кровь", - отмечают юристы.

Интересно, что на практике в медицинском учреждении вместо лабораторных исследований предлагают пройти осмотр на алкотестере, однако это является нарушением порядка осмотра. Такой осмотр будет считаться недействительным.

По результатам составляется акт медицинского освидетельствования, на основании которого составляется заключение о результатах медицинского освидетельствования. Содержание заключения сообщается осмотренному лицу в присутствии полицейского.

Акт медицинского освидетельствования составляется в одном экземпляре, который остается в учреждении здравоохранения.

Заключение о результатах медицинского осмотра составляется в трех экземплярах: первый экземпляр выдается полицейскому, второй - водителю, а третий остается в медицинском учреждении.

Каждый случай освидетельствования на состояние опьянения в учреждении здравоохранения регистрируется в соответствующем журнале.

Фото: проверка на алкотестере (breathalyzer.ca)